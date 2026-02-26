    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsflatexDEGIRO AktievorwärtsNachrichten zu flatexDEGIRO
    flatexDEGIRO wächst profitabel & übertrifft Prognose 2025 – Jetzt mehr erfahren!

    flatexDEGIRO zündet 2025 den Wachstumsturbo: Umsatz, Gewinn, Kunden und Transaktionen steigen kräftig – und die Prognosen für 2026 sowie die Dividende legen weiter zu.

    Foto: adobe.stock.com
    • Der Umsatz von flatexDEGIRO stieg 2025 um 17% auf 560 Mio. Euro und übertraf die Prognosen, das Konzernergebnis erhöhte sich um 44% auf 160 Mio. Euro
    • Der Kundenstamm erreichte 3,5 Millionen, was einem Wachstum von 13% im Vergleich zum Vorjahr entspricht
    • Für 2026 wird ein Umsatzwachstum von 5-10% und eine Ergebnissteigerung von 5-15% erwartet, unterstützt durch neue Produkte und technologische Innovationen
    • Das Unternehmen plant, die Dividende auf 20% des Konzernergebnisses zu erhöhen, was bei 2025er Ergebnis einer Dividende von ca. 0,30 Euro je Aktie entspricht, eine Ver7-fachung im Vergleich zu früher
    • flatexDEGIRO investiert in die Harmonisierung der IT-Plattform, den Einsatz von KI und die Erweiterung des Produktangebots, inklusive Kryptohandel und Wertpapierleihe
    • Die wichtigsten Kennzahlen zeigen eine positive Entwicklung, mit einem Anstieg der Transaktionen auf 75 Mio., einer Steigerung der Provisionserträge auf 369 Mio. Euro und einem Netto-Zahlungsmittelzufluss von 8,1 Mrd. Euro

    Der nächste wichtige Termin, https://flatexdegiro.com/German/investor-relations/reporting/default.aspx, bei flatexDEGIRO ist am 26.02.2026.

    Der Kurs von flatexDEGIRO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 30,24EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,85 % im Plus.
    12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 30,44EUR das entspricht einem Plus von +0,66 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.369,73PKT (-0,37 %).


    ISIN:DE000FTG1111WKN:FTG111



    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
