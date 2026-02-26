flatexDEGIRO wächst profitabel & übertrifft Prognose 2025 – Jetzt mehr erfahren!
flatexDEGIRO zündet 2025 den Wachstumsturbo: Umsatz, Gewinn, Kunden und Transaktionen steigen kräftig – und die Prognosen für 2026 sowie die Dividende legen weiter zu.
Foto: adobe.stock.com
- Der Umsatz von flatexDEGIRO stieg 2025 um 17% auf 560 Mio. Euro und übertraf die Prognosen, das Konzernergebnis erhöhte sich um 44% auf 160 Mio. Euro
- Der Kundenstamm erreichte 3,5 Millionen, was einem Wachstum von 13% im Vergleich zum Vorjahr entspricht
- Für 2026 wird ein Umsatzwachstum von 5-10% und eine Ergebnissteigerung von 5-15% erwartet, unterstützt durch neue Produkte und technologische Innovationen
- Das Unternehmen plant, die Dividende auf 20% des Konzernergebnisses zu erhöhen, was bei 2025er Ergebnis einer Dividende von ca. 0,30 Euro je Aktie entspricht, eine Ver7-fachung im Vergleich zu früher
- flatexDEGIRO investiert in die Harmonisierung der IT-Plattform, den Einsatz von KI und die Erweiterung des Produktangebots, inklusive Kryptohandel und Wertpapierleihe
- Die wichtigsten Kennzahlen zeigen eine positive Entwicklung, mit einem Anstieg der Transaktionen auf 75 Mio., einer Steigerung der Provisionserträge auf 369 Mio. Euro und einem Netto-Zahlungsmittelzufluss von 8,1 Mrd. Euro
Der nächste wichtige Termin, https://flatexdegiro.com/German/investor-relations/reporting/default.aspx, bei flatexDEGIRO ist am 26.02.2026.
Der Kurs von flatexDEGIRO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 30,24EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,85 % im
Plus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 30,44EUR das entspricht einem Plus von +0,66 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.369,73PKT (-0,37 %).
+2,49 %
-10,10 %
-25,16 %
-6,10 %
+57,28 %
+312,27 %
+38,78 %
+592,39 %
+2.605,78 %
