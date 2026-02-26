HENSOLDT: Aufträge +62% katapultieren Wachstum — CEO bleibt bis 2031
HENSOLDT hat sein strategisches Wachstum im Geschäftsjahr 2025 mit Nachdruck bestätigt: Der Rekord-Auftragseingang von 4,71 Mrd. EUR übertrifft das Vorjahr um 62% und katapultiert den Auftragsbestand auf 8,83 Mrd. EUR (+33%). Das Book-to-Bill-Verhältnis stieg auf 1,9x (Vorjahr 1,3x) und signalisiert eine anhaltend hohe strukturelle Nachfrage im europäischen Verteidigungsmarkt, getragen von beschleunigten Beschaffungsentscheidungen – insbesondere aus Deutschland.
Operativ wuchs der Umsatz um knapp 10% auf 2,455 Mrd. EUR; das bereinigte EBITDA stieg auf 452 Mio. EUR, die bereinigte EBITDA-Marge erhöhte sich leicht auf 18,4% und lag damit über der eigenen Zielmarke. Der bereinigte Free Cashflow verbesserte sich deutlich auf 347 Mio. EUR, was die finanzielle Robustheit untermauert. Der Nettoverschuldungsgrad blieb mit 1,6x stabil; erhöhte Leasingverbindlichkeiten durch Kapazitätsausbau wurden durch größere freie Liquidität ausgeglichen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Dividende von 0,55 EUR je Aktie vor (+10%).
Segmentanalysen zeigen differenzierte Dynamiken: Im Bereich Sensors trug ein Auftragseingang von 3,143 Mrd. EUR – getrieben von Luftverteidigungsradaren und Großprogrammen wie Eurofighter und P8 – zu einem Umsatz von 2,058 Mrd. EUR (+8%) bei. Margen blieben mit 19,2% robust, obwohl die Radarproduktion in der ersten Jahreshälfte schleppte. Im Optronics-Segment verdoppelte sich der Auftragseingang auf 1,585 Mrd. EUR; Umsatz wuchs um 20% auf 419 Mio. EUR. Dank Skaleneffekten verbesserte sich das bereinigte EBITDA hier um über 140% auf 58 Mio. EUR, die Marge lag bei 13,8%.
Für 2026 präzisiert HENSOLDT die Ziele: Umsatz etwa 2,75 Mrd. EUR, Book-to-Bill 1,5–2,0x, bereinigte EBITDA-Marge 18,5–19%, bereinigter Free Cashflow weiterhin rund 40% des EBITDA und ein angestrebter Nettoverschuldungsgrad von ~1,5x. Management und Aufsichtsrat betonen Investitionen in Kapazitäten, Ramp-ups und Software-Defined Defence als Grundlage für weiteres, profitables Wachstum.
Personalpolitisch sendet HENSOLDT mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung von CEO Oliver Dörre bis Ende 2031 ein klares Stabilitätssignal: Kontinuität soll die Umsetzung der „North Star“-Strategie – Skalierung, Software-Fokus und Internationalisierung – sichern.
Fazit: HENSOLDT profitiert vom geopolitischen Rückenwind und zeigt solide Profitabilität und Cash-Generierung. Entscheidend bleibt die Umsetzung der Produktions- und Ramp-up-Maßnahmen sowie das Management steigender Kapazitätskosten, um den hohen Auftragsbestand nachhaltig in Erträge zu verwandeln.
Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,36 % und einem Kurs von 78,75EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.
