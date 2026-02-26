    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHENSOLDT AktievorwärtsNachrichten zu HENSOLDT
    HENSOLDT: Aufträge +62% katapultieren Wachstum — CEO bleibt bis 2031

    Foto: Britta Pedersen - dpa

    HENSOLDT hat sein strategisches Wachstum im Geschäftsjahr 2025 mit Nachdruck bestätigt: Der Rekord-Auftragseingang von 4,71 Mrd. EUR übertrifft das Vorjahr um 62% und katapultiert den Auftragsbestand auf 8,83 Mrd. EUR (+33%). Das Book-to-Bill-Verhältnis stieg auf 1,9x (Vorjahr 1,3x) und signalisiert eine anhaltend hohe strukturelle Nachfrage im europäischen Verteidigungsmarkt, getragen von beschleunigten Beschaffungsentscheidungen – insbesondere aus Deutschland.

    Operativ wuchs der Umsatz um knapp 10% auf 2,455 Mrd. EUR; das bereinigte EBITDA stieg auf 452 Mio. EUR, die bereinigte EBITDA-Marge erhöhte sich leicht auf 18,4% und lag damit über der eigenen Zielmarke. Der bereinigte Free Cashflow verbesserte sich deutlich auf 347 Mio. EUR, was die finanzielle Robustheit untermauert. Der Nettoverschuldungsgrad blieb mit 1,6x stabil; erhöhte Leasingverbindlichkeiten durch Kapazitätsausbau wurden durch größere freie Liquidität ausgeglichen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Dividende von 0,55 EUR je Aktie vor (+10%).

    Segmentanalysen zeigen differenzierte Dynamiken: Im Bereich Sensors trug ein Auftragseingang von 3,143 Mrd. EUR – getrieben von Luftverteidigungsradaren und Großprogrammen wie Eurofighter und P8 – zu einem Umsatz von 2,058 Mrd. EUR (+8%) bei. Margen blieben mit 19,2% robust, obwohl die Radarproduktion in der ersten Jahreshälfte schleppte. Im Optronics-Segment verdoppelte sich der Auftragseingang auf 1,585 Mrd. EUR; Umsatz wuchs um 20% auf 419 Mio. EUR. Dank Skaleneffekten verbesserte sich das bereinigte EBITDA hier um über 140% auf 58 Mio. EUR, die Marge lag bei 13,8%.

    Für 2026 präzisiert HENSOLDT die Ziele: Umsatz etwa 2,75 Mrd. EUR, Book-to-Bill 1,5–2,0x, bereinigte EBITDA-Marge 18,5–19%, bereinigter Free Cashflow weiterhin rund 40% des EBITDA und ein angestrebter Nettoverschuldungsgrad von ~1,5x. Management und Aufsichtsrat betonen Investitionen in Kapazitäten, Ramp-ups und Software-Defined Defence als Grundlage für weiteres, profitables Wachstum.

    Personalpolitisch sendet HENSOLDT mit der vorzeitigen Vertragsverlängerung von CEO Oliver Dörre bis Ende 2031 ein klares Stabilitätssignal: Kontinuität soll die Umsetzung der „North Star“-Strategie – Skalierung, Software-Fokus und Internationalisierung – sichern.

    Fazit: HENSOLDT profitiert vom geopolitischen Rückenwind und zeigt solide Profitabilität und Cash-Generierung. Entscheidend bleibt die Umsetzung der Produktions- und Ramp-up-Maßnahmen sowie das Management steigender Kapazitätskosten, um den hohen Auftragsbestand nachhaltig in Erträge zu verwandeln.



    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000

    Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,36 % und einem Kurs von 78,75EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
