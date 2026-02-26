ElringKlinger dreht auf: Gewinn zurück, E‑Mobility kostet Millionen

Operativ zeigt sich eine deutliche Ergebnisverbesserung: Das berichtete EBIT drehte von einem starken Verlustjahr 2024 (‑150,0 Mio. Euro) auf 19,3 Mio. Euro, maßgeblich weil 2024 außerordentliche Wertberichtigungen das Ergebnis belastet hatten. Bereinigt erzielte das Unternehmen ein EBIT von 88,6 Mio. Euro, was einer bereinigten Marge von 5,4 Prozent entspricht – leicht über dem Vorjahreswert und im oberen Bereich des Anfang 2025 ausgegebenen Zielkorridors. Auch das bereinigte EBITDA blieb relativ stabil bei 193,0 Mio. Euro.

ElringKlinger hat das Geschäftsjahr 2025 in einem schwierigen Marktumfeld mit gemischten Signalen abgeschlossen: Der Konzernumsatz sank um neun Prozent auf 1,641 Mrd. Euro, fällt jedoch bei bereinigter Betrachtung – ohne zwei Ende 2024 veräußerte Gesellschaften in der Schweiz und den USA – praktisch auf Vorjahresniveau (Referenzniveau 2024: 1,644 Mio. Euro). Organisch wuchs das Geschäft sogar um 2,1 Prozent, wobei negative Währungseffekte (‑40,4 Mio. Euro) und M&A‑Effekte (‑158,9 Mio. Euro) den Zahlenbild trübten.

Wachstums- und Transformationsagenda sind zentrale Treiber der Entwicklung. ElringKlinger investierte 2025 deutlich (Investitionen in Sachanlagen: 142,7 Mio. Euro) – über 140 Mio. Euro entfielen nach Unternehmensangaben auf Zukunftstechnologien. Das Segment E‑Mobility (Batterie‑ und Brennstoffzellentechnik) legte um rund 40 Prozent auf 144 Mio. Euro zu, schreibt aber weiterhin rote Zahlen: Bereinigt liegt das EBIT des Bereichs bei ‑61,6 Mio. Euro, belastet durch hohe Anlaufkosten der Serienproduktionen.

Zur Kostendisziplin wurden Initiativen wie SHAPE30 (Strategie zur Fokussierung auf profitable Aktivitäten) und STREAMLINE (Personalreduzierung) vorangetrieben; erste Einsparungen sollen bereits 2026 sichtbar werden, volle Wirkung wird ab 2027 erwartet. Das Management betont, dass das klassische Geschäft verlässliche Cashflows generiere und damit die nötigen finanziellen Spielräume für strategische Investments schaffe.

Finanzkennzahlen spiegeln die Investitionsphase: Der operative Free Cashflow sank auf 32,6 Mio. Euro (2024: 58,4 Mio. Euro) und die Nettofinanzverbindlichkeiten stiegen auf 287,7 Mio. Euro, was zu einem Nettoverschuldungsgrad von 2,0 (bereinigt 1,5) führte – jedoch innerhalb der prognostizierten Bandbreiten. Das Unternehmen sieht sich damit trotz Belastungen solide finanziert.

Fazit: ElringKlinger befindet sich in der Übergangsphase von Restrukturierung zu Wachstum: Profitabilität und operative Kennzahlen stabilisierten sich nach einschneidenden Abschreibungen 2024, zugleich bindet die Vorbereitung auf Großserien in der E‑Mobility Kapital und drückt den Free Cashflow kurzfristig. Die vollständigen, geprüften Zahlen und den Ausblick für 2026 veröffentlicht das Unternehmen Ende März.

Die ElringKlinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,65 % und einem Kurs von 4,46EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.