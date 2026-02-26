    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIONOS Group AktievorwärtsNachrichten zu IONOS Group
    IONOS: Jahresberichte am 19. März – Aktienrückkauf steigt auf 1,86 Mio

    Die IONOS Group SE hat zwei verpflichtende Kapitalmarktmitteilungen veröffentlicht, die sowohl operative Transparenz als auch Fortführung ihres Aktienrückkaufprogramms dokumentieren. Zunächst kündigt das Unternehmen die planmäßige Veröffentlichung seiner Jahresfinanzberichte an: Der Jahresfinanzbericht sowie der Konzern-Jahresfinanzbericht werden in deutscher und englischer Sprache am 19. März 2026 auf den Investor-Relations-Seiten von IONOS bereitgestellt. Die Vorabmitteilung erfolgte formgerecht nach den Vorschriften des WpHG (§§ 114, 115, 117), womit IONOS die Marktteilnehmer frühzeitig über die Berichtstermine informiert.

    Parallel dazu legte IONOS die 13. Zwischenmeldung zum laufenden Aktienrückkaufprogramm gemäß Marktmissbrauchsverordnung (MAR) vor. Demnach hat die Gesellschaft in der Handelswoche 16. bis 20. Februar 2026 insgesamt 61.169 eigene Aktien zurückerworben. Die täglichen Stückzahlen verteilten sich auf 15.000 (16.2.), 12.046 (17.2.), 11.432 (18.2.), 12.544 (19.2.) und 10.147 (20.2.). Die volumengewichteten Durchschnittskurse lagen zwischen rund 22,90 EUR und 23,88 EUR; der berechnete durchschnittliche Erwerbskurs für die Woche beträgt etwa 23,45 EUR.

    Seit Programmstart – bekannt gegeben am 26. November 2025 – hat IONOS damit insgesamt 1.858.258 eigene Aktien zurückgekauft. Die Käufe wurden durch ein beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA) ausgeführt. Weitere Details sind auf der Unternehmenswebseite im Bereich Aktienrückkauf verfügbar; die Meldung erfolgte in Übereinstimmung mit Art. 5 MAR und der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052.

    Für Investoren und Marktteilnehmer sind die beiden Meldungen gleichzeitig von praktischer und signalpolitischer Bedeutung: Die bevorstehenden Jahresberichte liefern die Grundlage für die Bewertung von Umsatz-, Ergebnis- und Liquiditätslage des Anbieters von Cloud- und Hosting-Dienstleistungen, während das Rückkaufprogramm Hinweise auf Kapitalallokation und Management-Kommunikation gibt. Rückkäufe mindern das frei flottierende Angebot und können das Ergebnis je Aktie stützen; sie gelten zudem oft als Indikator für die Einschätzung des Vorstands zur Bewertung der eigenen Aktie.

    IONOS agierte formal korrekt und fristgerecht; die Veröffentlichung der Geschäftsberichte am 19. März wird den Markt über die wirtschaftliche Entwicklung des vergangenen Geschäftsjahres informieren und dürfte zusammen mit der fortgesetzten Rückkaufaktivität im Fokus von Anlegern und Analysten stehen.



    IONOS Group

    0,00 %
    -9,41 %
    -23,23 %
    -21,70 %
    -10,35 %
    +32,66 %
    +3,82 %
    ISIN:DE000A3E00M1WKN:A3E00M

    Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 21,65EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.



