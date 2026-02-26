Rekordgewinne und ein Geldregen für Aktionäre

Dank eines glimpflichen Jahres bei den Naturkatastrophen, die den Konzern mit 1,1 Milliarden Euro rund 650 Millionen weniger kosteten als im Vorjahr, glänzt vor allem die Sachversicherung als Ertragsperle.

München bleibt das Epizentrum der europäischen Finanzstabilität. Während andere Branchen mit konjunkturellem Gegenwind kämpfen, verbucht die Allianz für das abgelaufene Jahr 2025 ein operatives Ergebnis von 17,4 Milliarden Euro – ein historischer Bestwert und eine Punktlandung am oberen Ende der eigenen Prognose.

Das soll auch den Aktionären zugutekommen: Bereits am Mittwochabend kündigte der Konzern ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 2,5 Milliarden Euro an, das im März starten soll. Es ist das größte Einzelprogramm seit 2017 und schraubt die Summe der Rückkäufe seit acht Jahren auf beachtliche 18,5 Milliarden Euro hoch.

Zusätzlich dürfen sich die Anteilseigner auf eine Dividende von 17,10 Euro je Aktie freuen – ein Plus von elf Prozent gegenüber dem Vorjahr. Oliver Bäte, der seit über einem Jahrzehnt am Ruder steht, zementiert damit seinen Ruf als verlässlicher Lieferant für den Kapitalmarkt. Dass die Expansion in Singapur vor einem Jahr scheiterte, scheint vergessen, während die Töchter Pimco und Allianz Global Investors (AGI) im vierten Quartal frisches Kapital in Milliardenhöhe einsammelten.

Trotz der Rekordjagd bleibt die Führung für das laufende Jahr gewohnt vorsichtig-optimistisch. Mit einer Zielspanne von 16,4 bis 18,4 Milliarden Euro für das operative Ergebnis 2026 setzt die Allianz auf Kontinuität. Das Ziel von 17,4 Milliarden Euro (plus/minus eine Milliarde) liegt exakt auf dem Niveau des gerade verkündeten Rekordes. Das führt zu einer leichten Enttäuschung bei Investoren, die Aktie fällt vorbörslich 0,7 Prozent zurück.

Finanzchefin Claire-Marie Coste-Lepoutre spricht von einem "exzellenten Start" in den neuen Strategiezyklus. Für die Anleger bedeutet das: Die Allianz bleibt eine Festung der Rendite, die überschüssiges Kapital lieber konsequent ausschüttet, statt es in riskanten Abenteuern zu verbrennen. In Zeiten volatiler Märkte ist dieses Signal aus München für viele Investoren so viel wert wie eine Versicherungspolice gegen Langeweile im Depot.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion