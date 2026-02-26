Allianz startet 2,5 Mrd. Rückkauf – Rekordjahr und höhere Dividende

Finanzkennzahlen belegen ein starkes Jahr: Das operative Ergebnis der Gruppe stieg um 8,4 Prozent auf einen Rekordwert von 17,4 Milliarden Euro. Der bereinigte Jahresüberschuss der Anteilseigner kletterte um 10,9 Prozent auf 11,1 Milliarden Euro, das bereinigte Ergebnis je Aktie erreichte 28,61 Euro (+12,5%). Die bereinigte Eigenkapitalrendite verbesserte sich auf 18,1 Prozent. Die Solvency-II-Quote erhöhte sich um 10 Prozentpunkte auf 218 Prozent – ein Indikator für robuste Kapitalausstattung und gute Kapitalgenerierung.

Die Allianz SE hat ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 2,5 Milliarden Euro beschlossen, das im März 2026 starten und spätestens Ende Dezember 2026 abgeschlossen sein soll. Gekaufte Aktien sollen eingezogen werden, was den Gewinn je Aktie weiter stützen dürfte. Die Ankündigung erfolgte kurz vor der Präsentation der vorläufigen Jahreszahlen und wurde von Analysten wie Jefferies als erwarteter, aber substantieller Schritt gewertet; Jefferies betont, dass das Volumen rund 30 Prozent über der Konsensschätzung liege und bestätigte die Einstufung "Hold" mit einem Kursziel von 325 Euro.

Segmentbedingt signalisiert die Allianz breite Stärke: Das Schaden- und Unfallgeschäft war Haupttreiber mit einem operativen Ergebnis von 8,99 Milliarden Euro (+13,9%) und einer Schaden-Kosten-Quote, die sich auf 92,2 Prozent verbesserte. Leben & Kranken zeigte solides Neugeschäft (PVNBP 84,7 Milliarden Euro) und stabile Margen (Neugeschäftsmarge 5,7%). Das Asset Management verzeichnete ein Allzeithoch beim für Dritte verwalteten Vermögen von 1,99 Billionen Euro sowie hervorragende Nettomittelzuflüsse von 139 Milliarden Euro.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Dividende von 17,10 Euro je Aktie vor – ein Zuwachs von 11 Prozent gegenüber 2024. Zusammen mit dem Rückkaufprogramm unterstreichen diese Maßnahmen die Kapitaldisziplin und die Ambition, den Aktionärswert zu steigern. Die Rückkaufpläne und die Dividendenanhebung signalisieren Vertrauen in die Nachhaltigkeit der Ertragsbasis, dürften aber auch die freie Liquidität und die Kapitalplanung für 2026 beeinflussen.

Für 2026 formuliert die Allianz ein Ziel von 17,4 Milliarden Euro operativem Ergebnis, mit einer Bandbreite von plus/minus 1 Milliarde Euro. Insgesamt präsentiert sich der Konzern zum Jahreswechsel finanziell gestärkt: Rekordergebnis, hohe Kapitalquoten und gezielte Kapitalrückführungen bieten Anlegern attraktive Renditeerwartungen, während Marktteilnehmer weiterhin die Bewertung und das Verhältnis von Kapitalrückfluss zu Reinvestitionsbedarf beobachten werden.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,79 % und einem Kurs von 379EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.