GOLDMAN SACHS stuft Freenet Namensaktien auf 'Sell'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Freenet mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Sell" belassen. Das vierte Quartal 2025 und auch der Ausblick auf 2026 hätten die Erwartungen klar verfehlt, schrieb Andrew Lee am Donnerstag. Er rechnet mit einem deutlich sinkenden Konsens. Im Anlegerfokus stünden wohl unter anderem mögliche weitere Risiken aus Netzbetreibervereinbarungen./ag/ajx
Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,02 % und einem Kurs von 29,12EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 08:10 Uhr) gehandelt.
