GOLDMAN SACHS stuft Freenet Namensaktien auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Freenet mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Sell" belassen. Das vierte Quartal 2025 und auch der Ausblick auf 2026 hätten die Erwartungen klar verfehlt, schrieb Andrew Lee am Donnerstag. Er rechnet mit einem deutlich sinkenden Konsens. Im Anlegerfokus stünden wohl unter anderem mögliche weitere Risiken aus Netzbetreibervereinbarungen./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 05:52 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die freenet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,02 % und einem Kurs von 29,12EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 08:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Andrew Lee

Analysiertes Unternehmen: Freenet Namensaktien

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 26

Kursziel alt: 26

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



