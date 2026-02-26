Scout24: Umsatz +15%, Rekordkunden und starke Marge – KI-Offensive

Kernzahlen: Der Konzernumsatz stieg 2025 um 14,7 % auf 649,6 Mio. EUR (organisch +11,0 %). Das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit wuchs um 16,5 % auf 405,7 Mio. EUR; die entsprechende Marge verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf 62,5 %. Das unbereinigte EBITDA erhöhte sich auf 341,3 Mio. EUR (+13,3 %). Ergebnis nach Steuern legte um 48,1 % auf 240,0 Mio. EUR zu; das Ergebnis je Aktie stieg um 50,2 % auf 3,33 EUR, das bereinigte Ergebnis je Aktie um 19,6 % auf 3,47 EUR. Free Cashflow kletterte um 13,4 % auf 253,1 Mio. EUR.

Scout24 hat seine vorläufigen Zahlen für 2025 vorgelegt und zugleich den Ausblick für 2026 bestätigt. Das digitale Immobilienunternehmen meldet ein weiterhin robustes Wachstum bei Umsatz, Profitabilität und Cashflow – getragen von stärkerer Kundennachfrage, Produktinnovationen und Zukäufen.

Segmententwicklung: Das Professional-Segment, Kernquelle der Subscription-Umsätze, brachte 470,5 Mio. EUR (+14,8 %) und erreichte mit 26.027 Kunden ein neues Allzeithoch (+5,7 %). Das Private-Segment wuchs auf 179,0 Mio. EUR (+14,5 %), die Abonnentenzahl stieg hier um 14,0 % auf 506.937. Subscription-Umsätze zählten zu den wichtigsten Treibern: Professional-Subscriptions legten um 15,4 % zu, Private-Subscriptions um 18,8 %.

Kosten und Einmaleffekte: Operative Kosten stiegen moderat um 9,6 %, damit langsamer als die Umsätze – ein Hinweis auf anhaltenden operativen Leverage trotz Investments in Produkt, Technologie, KI und Integrationen. Nichtoperative Aufwendungen (M&A, anteilsbasierte Vergütung) erhöhten sich; außerdem ergab sich ein einmaliger Ertrag aus der Neubewertung latenter Steuern von 46 Mio. EUR im zweiten Halbjahr, was die effektive Steuerquote auf 14,5 % drückte.

Innovationen und Ökosystem: Scout24 betont Fortschritte in der KI-Strategie (Einführung von HeyImmo, KI-basierte Bildersuche, KI-Funktionen im Propstack-CRM) und die Integration neuer Features – zuletzt sogar eine ImmoScout24-App in ChatGPT. Das Nutzer- und Inseratsvolumen sowie die Einbindung von Eigentümern wuchsen, was die Plattformposition stärkt.

Ausblick: Für 2026 erwartet der Vorstand ein Umsatzwachstum von 16–18 % (inkl. 6–7 Prozentpunkte anorganisch aus der geplanten Spanien-Akquisition Fotocasa/Habitaclia) und eine EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit von bis zu 61 % (organisch bis zu 64 %). Die geprüften Ergebnisse und der Geschäftsbericht 2025 werden am 26. März 2026 veröffentlicht.

Zudem informiert Scout24 über fortgesetzte Aktienrückkäufe: Zwischen 16. und 20. Februar wurden 44.333 Aktien erworben; seit Beginn des Programms zum 5. Januar summieren sich die Käufe auf 589.791 Aktien. Insgesamt zeichnen die Zahlen ein Bild von starkem Wachstum bei hoher Profitabilität und gezielten Investitionen in Technologie und Akquisitionen.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 69,35EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 08:10 Uhr) gehandelt.