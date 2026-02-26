Munich Re: 24 € Dividende + 2,25 Mrd. Aktienrückkauf – Anleger jubeln?

Munich Re hat Anlegern am 25. Februar 2026 ein deutliches Signal der Kapitalrückführung gesendet: Vorstand und Aufsichtsrat planen für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 24,00 Euro je Aktie (Konsens: 21,86 Euro) und ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 2,25 Milliarden Euro. Zusammen mit bereits geplanten Ausschüttungen ergibt das eine Kapitalrückführung von rund 5,3 Milliarden Euro. Die Rückkäufe sollen zwischen dem 29. April 2026 und spätestens der ordentlichen Hauptversammlung am 29. April 2027 erfolgen und werden, vorbehaltlich der Zustimmung des Präsidial- und Nachhaltigkeitsausschusses des Aufsichtsrats, eingezogen – wodurch sie dauerhaft kapitalverwässernd wirkende Effekte reduzieren und die Ergebniskennzahlen pro Aktie stärken dürften.

Analysten reagieren verhalten optimistisch: Jefferies hat seine Einstufung für Munich Re mit Blick auf die Ausschüttungen 2025 auf „Hold“ belassen und ein Kursziel von 600 Euro bestätigt. In einer Studie vom 25. Februar hebt Philip Kett hervor, dass die Summe von Dividendenzahlungen und Rückkäufen in etwa der Konsensschätzung entspricht, die konkrete Aufteilung zwischen Dividende und Aktienrückkauf aber die „Qualität der Ausschüttungen“ verbessere. Anders gesagt: Ein höherer Baranteil durch die attraktive Dividende kombiniert mit gezielten Rückkäufen kann für Anleger nachhaltiger wirken als alleinige Sonderausschüttungen.