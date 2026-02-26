    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMünchener Rück AktievorwärtsNachrichten zu Münchener Rück
    Munich Re: 24 € Dividende + 2,25 Mrd. Aktienrückkauf – Anleger jubeln?

    Foto: Lino Mirgeler - dpa

    Munich Re hat Anlegern am 25. Februar 2026 ein deutliches Signal der Kapitalrückführung gesendet: Vorstand und Aufsichtsrat planen für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 24,00 Euro je Aktie (Konsens: 21,86 Euro) und ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 2,25 Milliarden Euro. Zusammen mit bereits geplanten Ausschüttungen ergibt das eine Kapitalrückführung von rund 5,3 Milliarden Euro. Die Rückkäufe sollen zwischen dem 29. April 2026 und spätestens der ordentlichen Hauptversammlung am 29. April 2027 erfolgen und werden, vorbehaltlich der Zustimmung des Präsidial- und Nachhaltigkeitsausschusses des Aufsichtsrats, eingezogen – wodurch sie dauerhaft kapitalverwässernd wirkende Effekte reduzieren und die Ergebniskennzahlen pro Aktie stärken dürften.

    Analysten reagieren verhalten optimistisch: Jefferies hat seine Einstufung für Munich Re mit Blick auf die Ausschüttungen 2025 auf „Hold“ belassen und ein Kursziel von 600 Euro bestätigt. In einer Studie vom 25. Februar hebt Philip Kett hervor, dass die Summe von Dividendenzahlungen und Rückkäufen in etwa der Konsensschätzung entspricht, die konkrete Aufteilung zwischen Dividende und Aktienrückkauf aber die „Qualität der Ausschüttungen“ verbessere. Anders gesagt: Ein höherer Baranteil durch die attraktive Dividende kombiniert mit gezielten Rückkäufen kann für Anleger nachhaltiger wirken als alleinige Sonderausschüttungen.

    Für Investoren bedeutet die Dividendenankündigung – bezogen auf jüngste Kurse – eine ansehnliche Brutto-Rendite; in einzelnen Marktkommentaren wird von knapp fünf Prozent auf jüngste Käufe gesprochen, bei Altbeständen sogar von deutlich höheren Renditen. Solche Reaktionen spiegeln sowohl Zufriedenheit über die Höhe der Ausschüttung als auch die Erwartung steigender Gewinnmargen pro Aktie durch die Einziehung zurückgekaufter Papiere wider.

    Aus Kapitalmarkt- und Bilanzsicht ist die Maßnahme ausgewogen: Sie kombiniert unmittelbare Ausschüttung mit struktureller Kapitalreduktion, bleibt aber abhängig von formalen Genehmigungen und den endgültigen Jahreszahlen 2025, die dem Aufsichtsrat die finale Entscheidungsgrundlage liefern. Jefferies’ „Hold“-Bewertung signalisiert dagegen, dass die Aktie trotz starker Kapitalrückführung nicht automatisch als unterbewertet gilt — das erwartete Kursziel impliziert, dass das Risiko-Rendite-Profil nach wie vor wohl kalkuliert ist. Insgesamt stärkt die Kombination aus Dividende und Rückkauf die Attraktivität von Munich Re für einkommensorientierte Anleger, ohne die Vorsicht von Seiten der Analysten komplett außer Kraft zu setzen.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



