Hier fünf klickstarke Überschriften (je ≤ 75 Zeichen) — gern schauen, welche Tonalität passt: - Salzgitter bekommt 322 Mio. für grünen Stahl – Großaktionär fällt unter 15% - 1,3 Mrd. für Salzgitter – Staat sichert grünen Stahl, Papenburg sinkt - Förd

Der Stahlkonzern Salzgitter AG erhält von Bund und Land Niedersachsen zusätzliche Fördermittel für den Übergang zu klimafreundlicher Stahlproduktion. Die bereits 2022 zugesagten Mittel von rund 1,0 Mrd. Euro werden um 322 Mio. Euro auf insgesamt etwa 1,3 Mrd. Euro aufgestockt. Hintergrund ist der Wegfall anderer, ursprünglich eingeplanter Förderquellen; die Europäische Kommission hatte die beihilferechtliche Genehmigung für die Ergänzungsfinanzierung am 6. Februar 2026 erteilt. Bund und Land tragen die Summe im Verhältnis 70 zu 30 Prozent.

Die Mittel sichern die erste Umbaustufe des Salcos-Projekts, mit dem Salzgitter seinen bisherigen kohlebefeuerten Hochofenbetrieb auf eine neue Produktionsanlage umstellen will. Der Konzern hatte Ende 2023 mit dem Umbau begonnen; die erste Anlage soll planmäßig 2027 in Betrieb gehen und zunächst mit Erdgas betrieben, später jedoch auf grünen Wasserstoff umgestellt werden. Niedersachsen und Bund sehen in der Förderung ein Instrument zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und zur Sicherung industrieller Wertschöpfung: Wirtschaftsminister Grant Hendrik Tonne (SPD) sprach von Planungssicherheit, Umweltminister Christian Meyer (Grüne) bezeichnete die Entscheidung als wichtiges Signal für klimafreundlichen Stahl.

Parallel zur Förderentscheidung ging eine Stimmrechtsmitteilung ein: Der Großaktionär GP Günter Papenburg AG hat seinen Anteil an Salzgitter reduziert. Angaben zufolge liegen dem Unternehmen nun 8.616.447 Stimmrechte zu, was 14,34 Prozent der Gesamtstimmrechte entspricht (ausgehend von insgesamt 60.097.000 Stimmrechten). In der letzten Meldung hatte die Gruppe noch 16,02 Prozent angegeben; die Schwellenberührung datiert auf den 19. Februar 2026. Die Mitteilung benennt Günter Papenburg (geb. 1939) als meldepflichtige natürliche Person und weist die GP Günter Papenburg AG als anteilsbindende Einheit aus.

Bewertung und Ausblick: Die finanzielle Absicherung des Salcos-Projekts mindert kurzfristig das Projektrisiko und stärkt Salzgitter im internationalen Wettbewerbsumfeld, da die Umstellung auf Wasserstofftechnik zu erheblichen Investitionen und technologischen Umbrüchen führt. Für Investoren ist die Aufstockung positiv zu werten, weil sie die Realisierbarkeit des Fahrplans erhöht. Die Verringerung des Anteils der Papenburg-Gruppe unter die 15-Prozent-Marke kann hingegen die Einflussverhältnisse in der Aktionärsstruktur leicht verändern und ist aus Corporate-Governance-Perspektive zu beobachten. Insgesamt bleibt der Übergang zu grünem Stahl ein zentraler Transformationspfad, dessen Erfolg von technischer Umsetzung, weiterer Förderung und stabiler Energiepreise abhängt.

