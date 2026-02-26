Konzertiertes Investorentrio knackt 5% bei DF Deutsche Forfait
DF Deutsche Forfait AG hat Ende Februar mehrere Stimmrechtsmitteilungen nach § 40 WpHG veröffentlicht, die auf ein gemeinsames, konzertiertes Vorgehen mehrerer natürlicher Personen hinweisen. Die Meldungen, übermittelt über den EQS-Newsservice und datiert auf den 25.02.2026 (mit Angaben zum Schwellenereignis am 21.02.2026), betreffen die Personen Kevin Robert Steele, Petra Manns sowie Sofie Boomgaarden (letztere im Gemeinschaftsdepot mit Oliver Carsjens). Als Grund der Mitteilungen ist neben der formalen „Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte“ ausdrücklich „acting in concert“ angegeben.
Kernpunkt: Die drei Meldenden weisen jeweils dieselbe Summe an Stimmrechten aus – 616.131 Aktien, was zusammen 5,18 % der nach § 41 WpHG ermittelten Gesamtstimmrechte von 11.887.483 entspricht. Damit wurde die Meldepflichtsschwelle von fünf Prozent überschritten. Die Zusammensetzung der Zurechnung unterscheidet sich individuell: Kevin R. Steele meldet 295.000 direkt gehaltene sowie 321.131 zugerechnete Aktien (direkt 2,48 %, zugerechnet 2,70 %). Petra Manns weist 171.131 direkt und 445.000 zugerechnete Aktien aus (1,44 % direkt, 3,74 % zugerechnet). Sofie Boomgaarden nennt 105.000 direkt und 511.131 zugerechnete Aktien (0,88 % direkt, 4,30 % zugerechnet). In allen drei Fällen werden keine Instrumente oder Derivate angegeben; es liegen somit ausschließlich Stimmrechte aus Aktien vor.
Die Mitteilungen liefern keinen Hinweis auf eine beherrschende Beziehung zwischen den Meldern und melden, dass die Meldepflichtigen weder beherrscht werden noch selbst andere Unternehmen beherrschen, denen Stimmrechte der DF Deutsche Forfait zugerechnet würden. Bei Sofie Boomgaarden wird explizit vermerkt, dass es sich um ein Gemeinschaftsdepot mit Oliver Carsjens handelt, beide an derselben Anschrift.
Bewertung: Das konzertierte Auftreten und die Überschreitung der 5‑Prozent‑Schwelle signalisieren ein steigendes Interesse eines kleineren Investorenkreises an DF Deutsche Forfait. Mit 5,18 % handelt es sich weiterhin um eine Minderheitsbeteiligung ohne unmittelbare Kontrollmehrheit, gleichwohl kann ein koordinierter Aktionärsblock Einfluss auf Hauptversammlungsbeschlüsse oder Unternehmensstrategien nehmen, sofern er Verbündete findet. Weitere Bewegungen der Gruppe oder Ergänzungsmeldungen anderer Aktionäre dürften für Analysten und Marktteilnehmer relevant sein. DF Deutsche Forfait hat seinen Sitz in Köln (Gustav‑Heinemann‑Ufer 56, LEI 529900CY6JKIFT9GH610).
Die DF Deutsche Forfait Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 2,54EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 08:02 Uhr) gehandelt.
