Konzertiertes Investorentrio knackt 5% bei DF Deutsche Forfait

DF Deutsche Forfait AG hat Ende Februar mehrere Stimmrechtsmitteilungen nach § 40 WpHG veröffentlicht, die auf ein gemeinsames, konzertiertes Vorgehen mehrerer natürlicher Personen hinweisen. Die Meldungen, übermittelt über den EQS-Newsservice und datiert auf den 25.02.2026 (mit Angaben zum Schwellenereignis am 21.02.2026), betreffen die Personen Kevin Robert Steele, Petra Manns sowie Sofie Boomgaarden (letztere im Gemeinschaftsdepot mit Oliver Carsjens). Als Grund der Mitteilungen ist neben der formalen „Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte“ ausdrücklich „acting in concert“ angegeben.

Kernpunkt: Die drei Meldenden weisen jeweils dieselbe Summe an Stimmrechten aus – 616.131 Aktien, was zusammen 5,18 % der nach § 41 WpHG ermittelten Gesamtstimmrechte von 11.887.483 entspricht. Damit wurde die Meldepflichtsschwelle von fünf Prozent überschritten. Die Zusammensetzung der Zurechnung unterscheidet sich individuell: Kevin R. Steele meldet 295.000 direkt gehaltene sowie 321.131 zugerechnete Aktien (direkt 2,48 %, zugerechnet 2,70 %). Petra Manns weist 171.131 direkt und 445.000 zugerechnete Aktien aus (1,44 % direkt, 3,74 % zugerechnet). Sofie Boomgaarden nennt 105.000 direkt und 511.131 zugerechnete Aktien (0,88 % direkt, 4,30 % zugerechnet). In allen drei Fällen werden keine Instrumente oder Derivate angegeben; es liegen somit ausschließlich Stimmrechte aus Aktien vor.