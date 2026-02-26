BERNSTEIN RESEARCH stuft DIAGEO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Diageo nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr von 2360 auf 2340 Pence leicht gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der Spirituosenhersteller habe Probleme auf den Absatzmärkten USA und China, schrieb Trevor Stirling am Mittwochabend. Der Chef Dave Lewis wolle nun mit niedrigeren Preisen die Volumina ankurbeln, was sich letztlich beim Gewinn auszahlen soll./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 22:09 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 05:55 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Diageo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 18,35EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 08:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Trevor Stirling

Analysiertes Unternehmen: DIAGEO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 23,4

Kursziel alt: 23,6

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



