Dollarschock nach Trumps 15% Zoll-Ankündigung — Euro klettert auf 1,18

Auslöser der jüngsten Dollarschwäche ist die erneute Eskalation im US-Zollstreit. Nach einer Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, die Teile der bisherigen Zollpolitik infrage stellte, kündigte US-Präsident Donald Trump auf der Plattform Truth Social einen weltweiten Einfuhrzoll von 15 Prozent an. Marktteilnehmer interpretierten diese Ankündigung als Ausdruck zunehmender Unberechenbarkeit der US-Politik und hinterfragten die Attraktivität von Anlagen in den Vereinigten Staaten. Analysten, etwa von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), sehen den Euro zwar „in der Defensive“, räumen aber ein, dass die breite Schwäche des Dollars dem Euro Rückenwind verleiht.

Der Euro hat sich zum Wochenauftakt am Devisenmarkt relativ stabil präsentiert und notierte mehrmals um die Marke von 1,18 US-Dollar. Während die Europäische Zentralbank ihre Referenzkurse in der letzten Handelswoche knapp oberhalb von 1,17 Dollar festsetzte, bewegten sich die Spotkurse zwischen rund 1,1775 und 1,1819 Dollar. Insgesamt blieben die Schwankungen begrenzt, doch die Tonlage an den Märkten ist klar: Politische Risiken aus den USA treiben die kurzfristige Volatilität und dämpfen das Vertrauen in den Greenback.

Neben geopolitischen Unsicherheitsfaktoren wie dem Zollstreit gilt auch der Iran-Konflikt als zusätzlicher Belastungsfaktor für die Risikoaversion der Anleger. Zugleich richten sich die Blicke der Marktakteure auf konjunkturelle Indikatoren: In Deutschland steht der Ifo-Geschäftsklimaindex im Fokus, nachdem Experten der Helaba die Datenlage als freundlich einschätzen und auf Stabilisierungssignale der heimischen Konjunktur verweisen. Positiv überrascht hatte jüngst die erste Schätzung zum Bruttoinlandsprodukt für das vierte Quartal 2025: Mit einem Plus von 0,3 Prozent zum Vorquartal verzeichnete die deutsche Wirtschaft das beste Quartal seit drei Jahren. Zugleich warnte VP-Bank-Chefvolkswirt Thomas Gitzel, dass der Aufschwung fragil sei und von einer weiteren Verschärfung außenwirtschaftlicher Konfrontationen abhänge.

Kurzfristig dürften die Märkte daher weiter zwischen politisch getriebener Risikoaversion und fundamentalen Daten hin- und herschwanken. Für Trader bleibt die Marke um 1,18 Dollar ein wichtiger Referenzpunkt; für Investoren dominieren geopolitische Unwägbarkeiten und die Frage, ob angekündigte US-Zölle tatsächlich umgesetzt werden. Anstehenden Konjunkturdaten, darunter die zweite Schätzung der Eurozonenerzeugerpreise beziehungsweise Verbraucherpreise, kommt in den nächsten Tagen zusätzliche Bedeutung zu.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 1,181USD auf Forex (26. Februar 2026, 08:17 Uhr) gehandelt.