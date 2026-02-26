CEWE bestätigt Wachstum 2025: Umsatz 864,5 Mio. – Q4 treibt Ergebnis

CEWE profitiert weiterhin von der starken Nachfrage nach Fotoprodukten: Die insgesamt verarbeiteten Fotos stiegen um 4,1 Prozent auf 2,60 Mrd. Stück, das marktführende CEWE FOTOBUCH verkaufte sich 2025 rund 6,32 Mio. Mal (+3,5%). Das Unternehmen führt den Erfolg auf kontinuierliche Produktinnovationen, klare Markenpositionierung und intensive Marketingmaßnahmen zurück. Speziell im Weihnachtsgeschäft haben neue Premium-Cover-Designs, farbige Einband-Innenseiten, ein Adventskalender-Format sowie neue Wandbild- und Kalenderprodukte das Angebot gestärkt. CEWE hebt zudem operative Verbesserungen hervor: gesteigerte Produktionseffizienz, Standorterweiterungen sowie neue Druck- und Versandtechnologien ermöglichten eine sehr gute Lieferfähigkeit trotz später Bestelleingänge vor Weihnachten.

CEWE hat das Geschäftsjahr 2025 nach vorläufigen, noch nicht testierten Zahlen mit einem soliden Wachstum abgeschlossen und alle eigenen Ziele erreicht. Der Konzernumsatz legte um 3,8 Prozent auf 864,5 Mio. Euro zu und bewegt sich damit am oberen Ende der Guidance von 835 bis 865 Mio. Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg um 2,4 Prozent auf 88,2 Mio. Euro und liegt binnen des geplanten Zielkorridors von 84 bis 92 Mio. Euro. Entscheidend für den Jahreserfolg war erneut das Weihnachtsquartal: Im Q4 kletterte der Umsatz um 2,6 Prozent auf 360,8 Mio. Euro, das EBIT des Schlussquartals betrug 86,4 Mio. Euro und lieferte damit den Löwenanteil des Jahresergebnisses.

Analysten reagieren differenziert: Die Montega AG bestätigt ihre Kaufempfehlung und ein 12-Monats-Kursziel von 148,00 Euro, sieht CEWE zwar weiter als attraktiven Investmentcase mit moderater Bewertung (EV/EBIT 2025: 7,4x), stört sich aber an der weniger dynamischen Q4-Entwicklung gegenüber eigenen Erwartungen. Montega macht ergebnisseitige Belastungen im Segment KOD geltend, erkennt aber positiv an, dass CEWE trotz hoher Investitionen in Marke und Technologie die Profitabilität steigern konnte. Das Research betont die solide Bilanz, die Spielraum für Dividende, Aktienrückkäufe und potenzielle Akquisitionen lässt.

Zuletzt läuft seit August 2025 ein Aktienrückkaufprogramm; im Zeitraum 16. bis 20. Februar 2026 wurden 3.000 Aktien zu Kursen um 101–104 Euro zurückerworben. Insgesamt hat CEWE bis einschließlich 20. Februar 2026 89.300 eigene Aktien zurückgekauft.

Die vorläufigen Zahlen bilden die Grundlage für den testierten Jahresabschluss und die Planung 2026, die CEWE am 26. März 2026 im Rahmen der Bilanzpresse- und Analystenkonferenz veröffentlichen will. Für Investoren liefert das Ergebnis 2025 Bestätigung für das Geschäftsmodell, die Marktdominanz im Fotofinishing und eine gedeckte Basis für weiteres Wachstum.

Die CEWE Stiftung Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,39 % und einem Kurs von 101,6EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.