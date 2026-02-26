Ifo klettert — Hoffnung auf Aufschwung? Trump‑Zölle & Handelsschocks drohen

Ökonomen sehen die Daten unterschiedlich: Jens-Oliver Niklasch (LBBW) und Christoph Swonke (DZ Bank) sprechen von einer Trendwende in der Industrie und einem schrittweisen Ausstieg aus dem Konjunkturtal, gestützt durch staatliche Fiskalpakete für Infrastruktur und Verteidigung. Robin Winkler (Deutsche Bank) ist noch optimistischer und erkennt «deutlichere Anzeichen», dass die Wirtschaft Schwung aufnimmt. Die Bundesregierung erwartet 2026 ein Wachstum von etwa einem Prozent; die Bundesbank prognostiziert ein verhaltenes Plus im ersten Quartal.

Die Stimmung in den Vorstandsetagen hellt sich auf — doch die Risiken bleiben. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im Februar um 1,0 auf 88,6 Zähler und überraschte damit positiv. Das Institut befragte rund 9.000 Unternehmen: Industrie, Dienstleister und Bau meldeten eine verbesserte Lage, während der Einzelhandel leicht nachgab. Ifo-Präsident Clemens Fuest wertete das Ergebnis als erstes Zeichen einer wirtschaftlichen Belebung nach Jahren der Krise.

Parallel zu den Stimmungsaufhellungen gibt es Licht- und Schattenseiten im Außenhandel: Die Elektro- und Digitalindustrie verzeichnete 2025 einen Exportrekord von fast 258 Milliarden Euro — begünstigt durch starkes Geschäft in Europa und hohe Dezember-Ausfuhren. Der Maschinenbau meldete zwar höhere Exporte zum Jahresende, doch die Jahresbilanz weist ein Minus von 1,8 Prozent; das Geschäft mit den USA brach wegen Zöllen um rund acht Prozent ein.

Externe Unsicherheitsfaktoren bleiben hoch: Nach einer Niederlage vor dem US Supreme Court kündigte Präsident Trump neue weltweite Zölle von zunächst zehn, später 15 Prozent an. Die Entscheidung des Gerichts hatte zuvor die Erhebung bestimmter Notstandszölle gestoppt; unklar ist, ob Unternehmen zu viel gezahlte Abgaben zurückerhalten. Die Entwicklungen setzen auch den im Sommer verhandelten EU‑US-Handelsdeal unter Druck, der eine Zollobergrenze von 15 Prozent vorsieht; das Europäische Parlament setzte die Umsetzung vorerst aus und verlangt verbindliche Zusicherungen aus Washington.

Volkswirte wie Ulrich Kater (Dekabank) mahnen dennoch zur Ruhe: Planungssicherheit sei jetzt wichtiger als kurzfristige Zolldebatten. Kritiker wie Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer betonen, dass ohne breit angelegte Strukturreformen und eine stärkere Binnenwirtschaft Rüstungsaufträge und fiskalische Impulse allein keinen nachhaltigen Aufschwung bringen.

Ein Marktnotiz am Rande: Die Commerzbank kaufte im laufenden Rückkaufprogramm seit dem 12. Februar bis 20. Februar rund 6,29 Millionen Aktien (davon 4,45 Millionen in der Woche 16.–20. Februar) zu Durchschnittspreisen um 33–34 Euro. Insgesamt bleibt die Lage: zaghafte Erholung, aber hohe externe und strukturelle Risiken.

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 35,67EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.