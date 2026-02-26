RWE: Barclays bestätigt Overweight, Rückkäufe und 60€-Ziel

Parallel zur Analystenmeldung hat RWE Details zu seinem laufenden Aktienrückkaufprogramm veröffentlicht. Im Rahmen der dritten Tranche des Programms 2024–2026 wurden zwischen dem 16. und 20. Februar 2026 insgesamt 405.334 Aktien über Xetra erworben. Die täglichen Volumina bewegten sich mit rund 79.000 bis 84.000 Papieren, die gewichteten Durchschnittskurse lagen zwischen etwa 49,79 und 52,42 Euro; die kumulierten Einzeltransaktionen summierten sich pro Tag auf jeweils rund 4,16 Millionen Euro. Insgesamt beläuft sich das seit Beginn der Tranche am 2./3. Dezember 2025 bis einschließlich 20. Februar 2026 aufgekaufte Volumen auf 4.547.164 Aktien.

Die britische Investmentbank Barclays hat ihre Einschätzung für RWE bestätigt: In einer am 24. Februar 2026 veröffentlichten Studie stuft Analyst Peter Crampton die Aktie weiterhin mit „Overweight“ ein und hält am Kursziel von 60 Euro fest. Barclays bewertet demnach die jüngst vom Handelsblatt berichteten strategischen Vorschläge des Energiekonzerns an die deutsche Bundesregierung als potenziell marktpositiv und betont, dass Investoren das Wachstumspotenzial von RWE in der laufenden Transformation des Energiesektors offenbar noch unterschätzten.

Aus Sicht der Redaktion sind beide Signale – die Bestätigung des positiven Analystenratings und der fortgesetzte Aktienrückkauf – für Anleger relevant. Barclays’ Bewertung stützt sich auf die Erwartung, dass RWE von der Energiewende profitiert: Ausbau erneuerbarer Kapazitäten, höherer Bedarf an Netzinfrastruktur und mögliche Portfolioanpassungen könnten das Gewinnwachstum stützen. Ein „Overweight“-Rating signalisiert relative Outperformance gegenüber dem Markt, das Kursziel von 60 Euro impliziert zudem Aufwärtspotenzial gegenüber aktuellen Notierungen.

Der Rückkauf wiederum reduziert die frei handelbaren Aktien, stärkt das Ergebnis je Aktie und ist ein klassisches Instrument, um Kapital an Aktionäre zurückzuführen und Vertrauen in die Kapitalallokation des Managements zu signalisieren. In Kombination mit den strategischen Vorschlägen an die Politik könnte dies Anlegern zusätzlichen Rückenwind geben – vorausgesetzt, die vorgeschlagenen Maßnahmen finden Zustimmung und lassen sich operativ umsetzen.

Kurzfristig dürfte die Marktreaktion auf diese Nachrichten positiv ausfallen, solange makroökonomische Rahmenbedingungen und Energiepreise stabil bleiben. Langfristig hängt die Kursentwicklung jedoch von der Execution bei Projektumsetzungen, regulatorischen Entscheidungen in Deutschland sowie von der Entwicklung der Energiepreise ab. RWE bleibt damit ein zentraler Akteur der deutschen Energiewende – und ein Schwerpunktthema für Anleger, die auf strukturelles Wachstum im Energiesektor setzen.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 54,38EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.