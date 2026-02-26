Synergis Adept wurde bei den G2 Best Software Awards 2026 als führende Plattform für das Management technischer Dokumente im Bereich CAD und PLM ausgezeichnet.

Die Auszeichnung unterstreicht die Mission von Adept, kapitalintensive Unternehmen dabei zu unterstützen, durch eine bessere Kontrolle und Automatisierung kritischer Konstruktions- und Produktdaten sicher zu planen, zu bauen und zu operieren.

QUAKERTOWN, Pa., 26. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Synergis Software gab bekannt, dass Synergis Adept, seine Plattform für das Management technischer Dokumente, bei den G2 Best Software Awards 2026 ausgezeichnet wurde und Platz 37 der besten CAD- und PLM-Softwareprodukte belegt. Unter den ausgezeichneten Produkten ist Adept die am höchsten bewertete Lösung, deren primäre G2-Kategorie das Management technischer Dokumente ist.

Ausgewählt aus mehr als 175.000 Softwareanbietern auf G2, zählt Adept aufgrund verifizierter Kundenbewertungen und Marktpräsenzdaten zu den besten 1 % der Lösungen in den G2 Best Software Awards.

Synergis Adept bietet eine zentrale Informationsquelle, die Teams aus den Bereichen Technik, Betrieb, Wartung, Investitionsprojekte und Bau miteinander verbindet. Dank umfassender CAD-Integration, Versions- und Revisionskontrolle, automatisierten, konformen Workflows und vollständiger Rückverfolgbarkeit ermöglicht die Plattform Unternehmen aus den Bereichen Fertigung, Versorgungswirtschaft, Biowissenschaften, Bergbau sowie Öl und Gas, ihre Abläufe zu optimieren, Risiken zu reduzieren und Projekte zu beschleunigen.

„Diese Anerkennung gebührt unseren Kunden ebenso wie uns", erklärte Scott Lamond, Vice President of Marketing bei Synergis Software. „Das Vertrauen, das unsere Kunden in uns setzen, und ihr Feedback motivieren uns, uns kontinuierlich zu verbessern und die Erwartungen zu übertreffen. Wir sind stolz darauf, Unternehmen zu unterstützen, die sich täglich auf Adept verlassen, um die technischen Informationen zu verwalten, die für einen sicheren und effizienten Betrieb sorgen."

Diese Auszeichnung – zusammen mit mehr als 30 weiteren Spitzenplatzierungen in den vierteljährlichen Rankings von G2 – signalisiert eine anhaltende Anerkennung durch die Kunden hinsichtlich der Produktleistung und der Ergebnisse in der Praxis. 95 % der Bewertungen sind mit vier oder fünf Sternen bewertet, wobei die Kunden die Benutzerfreundlichkeit, den Implementierungserfolg, den ROI und den außergewöhnlichen Kundensupport hervorheben. Für viele Organisationen ist diese Auswirkung transformativ – sowohl in Bezug auf ihre Arbeitsweise als auch auf die Partnerschaften, auf die sie sich stützen.