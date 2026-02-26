340‑m Trump‑Luxusturm in Australien: Milliardendeal mit Risiken

Die Schlaglichter des Tages aus Wirtschaft und Kapitalmarkt: Im australischen Surfers Paradise plant die Altus Property Group einen 340 Meter hohen Luxusturm unter der Marke „Trump International Hotel & Tower“. Das 1,5 Milliarden Australische Dollar (rund 900 Millionen Euro) schwere Vorhaben sieht 91 Stockwerke, 270 Luxusresidenzen, einen privaten Beach Club sowie Einzelhandels‑ und Gastronomieflächen vor. Privatkapital aus Singapur, Hongkong, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den USA soll den Bau vollständig finanzieren; der Vertrag wurde laut Altus‑Chef David Young am 14. Februar im Anwesen von US‑Präsident Donald Trump unterzeichnet. Bei Fertigstellung würde der Turm den bisherigen Rekordhalter Q1 Tower überragen und die Skyline der Gold Coast nachhaltig prägen. Aus wirtschaftlicher Sicht könnte das Projekt Tourismus und Immobilienpreise ankurbeln, bringt aber auch Risiken in Gestalt von Baukosten, markenpolitischen Debatten und regulatorischen Genehmigungsverfahren mit sich.

In Kirgisistan haben internationale Investoren, die über Chaarat Gold Holdings Limited in die Bergbauprojekte Tulkubasch und Kyzyltash investiert sind, öffentlich Besorgnis über den Verkauf von Chaarat‑Anteilen an Silvercorp Metals geäußert. Die Gruppe kritisiert das Vorgehen der Unternehmensführung vor und nach dem Verkauf und kündigt an, alle nötigen Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Position zu schützen. Als Rechtsvertreter wird die Anwaltskanzlei Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP genannt. Die Entwicklung unterstreicht politische und rechtliche Risiken für Investitionen in rohstoffreichen, aber geopolitisch sensiblen Märkten und erinnert an die Bedeutung robuster Governance‑ und Schutzmechanismen für Fremdkapitalgeber.