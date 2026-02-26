Eurobattery korrigiert Meldung: Nur Teilwandlung – Verwässerung 1,6%

Eurobattery Minerals AB hat am 23. Februar 2026 eine zuvor verbreitete Mitteilung revidiert: Entgegen einer am Morgen veröffentlichten Meldung, die eine vollständige Umwandlung aller an Fenja Capital II A/S ausgegebenen Wandelinstrumente behauptete, wurde tatsächlich nur eine Teilwandlung vorgenommen. Damit bleibt ein Restbestand an Wandelschuldverschreibungen bestehen – ein Detail mit unmittelbaren Folgen für Bilanzbild, Kapitalstruktur und Anlegererwartungen.

Ursprünglich hatte das Unternehmen am 27. November 2024 Wandelinstrumente im Gesamtvolumen von 2,5 Mio. SEK an Fenja ausgegeben. Fenja hat nun die Hälfte dieses Bestands, also Wandelpapiere im Nennwert von 1,25 Mio. SEK, zum umgerechneten Wandlungspreis von 0,09 SEK je Aktie in Aktien gewandelt. Die Transaktion führte zur Ausgabe von 13.888.889 neuen Aktien; die Gesamtanzahl der ausstehenden Aktien steigt nach der Teilwandlung auf 883.523.412. Die verbleibenden Wandelschuldverschreibungen belaufen sich weiterhin auf 1,25 Mio. SEK und können zu denselben Konditionen in weitere 13.888.889 Aktien umgetauscht werden.

Finanzielle und strategische Implikationen

Die Teilwandlung reduziert die ausstehenden Wandelschuldverschreibungen um 50 Prozent und verringert damit kurzfristig die Fremdkapitalverpflichtungen des Unternehmens. Die Bilanz wird dadurch entlastet, die Zins- und Rückzahlungsrisiken werden reduziert, und die finanzielle Flexibilität für Projektentwicklung sowie mögliche Partnerschaften verbessert sich. Eurobattery-CEO Roberto García Martínez wertet die Maßnahme als „positiven Schritt zur Stärkung der Bilanz“ und betont die strategische Positionierung des Unternehmens angesichts wachsender europäischer Nachfrage nach kritischen Rohstoffen.

Verwässerung und Ausblick

Die Ausgabe von knapp 13,9 Mio. Aktien führt zu einer Verwässerung von rund 1,6 Prozent auf die nach der Teilwandlung bestehende Aktienbasis. Sollte Fenja die verbleibenden 1,25 Mio. SEK ebenfalls umwandeln, würde eine vergleichbare zusätzliche Verwässerung auftreten. Die Korrektur der ursprünglichen Meldung ist relevant für Anleger: Während die vormittägliche Veröffentlichung von einer vollständigen Schuldenbeseitigung sprach, signalisiert die Korrektur, dass noch wandelbare Verbindlichkeiten bestehen – ein Faktor für Risikobewertung und künftige Kapitalmaßnahmen.

Formell ist die englische Sprachversion maßgeblich; Eurobattery ist am Nordic Growth Market (BAT) und an der Börse Stuttgart (EBM) gelistet. Die Korrektur wurde am 23. Februar 2026 am Abend veröffentlicht.

Die Eurobattery Minerals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,03 % und einem Kurs von 0,020EUR auf Lang & Schwarz (26. Februar 2026, 08:20 Uhr) gehandelt.