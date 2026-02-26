cyan: Positive Prognose und CANCOM-Deal — Wende oder Strohfeuer?

Am 24. Februar korrigierte der Vorstand seine Vorjahresprognose und erwartet nun für das Geschäftsjahr 2025 ein positives Konzern-EBITDA von 0,75 bis 0,85 Mio. Euro. Zum Vergleich: 2024 schloss das Unternehmen mit einem EBITDA von -1,5 Mio. Euro ab; das erste Halbjahr 2025 wies bereits ein EBITDA von 0,5 Mio. Euro aus. Als Hauptursache für die Aufwärtsrevision nennt cyan höhere sonstige Erlöse, insbesondere ungeplante Weiterverrechnungen sowie Zusatzumsätze aus Change-Requests und Set-up Fees. Diese Positionen deuten darauf hin, dass kurzfristig eher projektbezogene und einmalige Hebel den Gewinn treiben – was zwar die Bilanz kurzfristig entlastet, aber Fragen zur Nachhaltigkeit des Ergebnisses aufwirft.

München — Zwei kurz aufeinanderfolgende Mitteilungen der cyan AG geben Anlegern und Marktbeobachtern ein differenziertes Bild: Einerseits eine deutlich verbesserte Ergebnisprognose für 2025, andererseits eine strategische Vertriebspartnerschaft, die das Wachstum stützen soll.

Einen Tag später, am 25. Februar, kündigte cyan eine Partnerschaft mit CANCOM an. Die Sicherheitslösung cyan Guard 360 wird künftig über den CANCOM Cloud Marketplace angeboten und richtet sich vor allem an Tier-2- und Tier-3-Internet-Service-Provider in der DACH-Region. Zielmarkt sind KMU mit weniger als 100 Mitarbeitenden, die zumeist weder umfassende IT-Security-Expertise noch Budget für aufwändige Sicherheitsinfrastrukturen besitzen. Die Lösung ist EU-gehostet, cloudbasiert und als White-Label-Produkt für Service Provider ausgelegt – ein Vertriebsweg, der Integrationsaufwand minimiert und potenziell wiederkehrende Erlöse über Managed-Services-Modelle generieren kann.

Aus unternehmensstrategischer Sicht ergänzen sich die Nachrichten: Die kurzfristige Ergebnisverbesserung bietet finanzielle Atempause, während die CANCOM-Partnerschaft den Vertriebshebel öffnet, um künftig stabilere, skalierbarere Umsätze zu erzielen. Für Investoren bleiben jedoch zentrale Fragen offen: In welchem Umfang lassen sich die aktuell noch projektgetriebenen Erlösquellen in wiederkehrende Subscription- oder Service-Verträge überführen? Und wie schnell kann die Partnerschaft mit CANCOM signifikante Volumina mobilisieren?

Fazit: cyan zeigt erste Indikatoren für eine operative Wende — die Kombination aus margenstärkeren Einmalerträgen und einem vielversprechenden Channel-Partner stärkt die Wachstumsperspektive. Entscheidend für die Nachhaltigkeit der Erholung wird jedoch die Fähigkeit sein, aus dem Channel-Zugang dauerhafte, skalierbare Einnahmequellen zu formen und die Abhängigkeit von einmaligen Erlösen zu reduzieren.

Die CYAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,80 % und einem Kurs von 2,18EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.