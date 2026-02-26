    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCYAN AktievorwärtsNachrichten zu CYAN
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    cyan: Positive Prognose und CANCOM-Deal — Wende oder Strohfeuer?

    München — Zwei kurz aufeinanderfolgende Mitteilungen der cyan AG geben Anlegern und Marktbeobachtern ein differenziertes Bild: Einerseits eine deutlich verbesserte Ergebnisprognose für 2025, andererseits eine strategische Vertriebspartnerschaft, die das Wachstum stützen soll.

    Am 24. Februar korrigierte der Vorstand seine Vorjahresprognose und erwartet nun für das Geschäftsjahr 2025 ein positives Konzern-EBITDA von 0,75 bis 0,85 Mio. Euro. Zum Vergleich: 2024 schloss das Unternehmen mit einem EBITDA von -1,5 Mio. Euro ab; das erste Halbjahr 2025 wies bereits ein EBITDA von 0,5 Mio. Euro aus. Als Hauptursache für die Aufwärtsrevision nennt cyan höhere sonstige Erlöse, insbesondere ungeplante Weiterverrechnungen sowie Zusatzumsätze aus Change-Requests und Set-up Fees. Diese Positionen deuten darauf hin, dass kurzfristig eher projektbezogene und einmalige Hebel den Gewinn treiben – was zwar die Bilanz kurzfristig entlastet, aber Fragen zur Nachhaltigkeit des Ergebnisses aufwirft.

    Einen Tag später, am 25. Februar, kündigte cyan eine Partnerschaft mit CANCOM an. Die Sicherheitslösung cyan Guard 360 wird künftig über den CANCOM Cloud Marketplace angeboten und richtet sich vor allem an Tier-2- und Tier-3-Internet-Service-Provider in der DACH-Region. Zielmarkt sind KMU mit weniger als 100 Mitarbeitenden, die zumeist weder umfassende IT-Security-Expertise noch Budget für aufwändige Sicherheitsinfrastrukturen besitzen. Die Lösung ist EU-gehostet, cloudbasiert und als White-Label-Produkt für Service Provider ausgelegt – ein Vertriebsweg, der Integrationsaufwand minimiert und potenziell wiederkehrende Erlöse über Managed-Services-Modelle generieren kann.

    Aus unternehmensstrategischer Sicht ergänzen sich die Nachrichten: Die kurzfristige Ergebnisverbesserung bietet finanzielle Atempause, während die CANCOM-Partnerschaft den Vertriebshebel öffnet, um künftig stabilere, skalierbarere Umsätze zu erzielen. Für Investoren bleiben jedoch zentrale Fragen offen: In welchem Umfang lassen sich die aktuell noch projektgetriebenen Erlösquellen in wiederkehrende Subscription- oder Service-Verträge überführen? Und wie schnell kann die Partnerschaft mit CANCOM signifikante Volumina mobilisieren?

    Fazit: cyan zeigt erste Indikatoren für eine operative Wende — die Kombination aus margenstärkeren Einmalerträgen und einem vielversprechenden Channel-Partner stärkt die Wachstumsperspektive. Entscheidend für die Nachhaltigkeit der Erholung wird jedoch die Fähigkeit sein, aus dem Channel-Zugang dauerhafte, skalierbare Einnahmequellen zu formen und die Abhängigkeit von einmaligen Erlösen zu reduzieren.



    CYAN

    0,00 %
    +9,26 %
    -11,20 %
    -4,31 %
    -24,49 %
    +36,62 %
    -82,22 %
    -88,53 %
    ISIN:DE000A2E4SV8WKN:A2E4SV

    Die CYAN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,80 % und einem Kurs von 2,18EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    cyan: Positive Prognose und CANCOM-Deal — Wende oder Strohfeuer? München — Zwei kurz aufeinanderfolgende Mitteilungen der cyan AG geben Anlegern und Marktbeobachtern ein differenziertes Bild: Einerseits eine deutlich verbesserte Ergebnisprognose für 2025, andererseits eine strategische Vertriebspartnerschaft, die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     