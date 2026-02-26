Mehrheitseigner Jaster wird Interims-CEO bei MAX Automation

Der Verwaltungsrat begründet die interimistische Bestellung mit Jaster’s tiefer Kenntnis der Gruppe und seiner engen Anbindung an das operative Geschäft, insbesondere durch seine Funktion als Vorsitzender des Präsidialausschusses. Gleichzeitig kündigte das Gremium an, parallel an einer langfristigen Nachfolgelösung zu arbeiten. Die Personalie wurde sowohl als Corporate News als auch als Insiderinformation nach Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung veröffentlicht.

Die MAX Automation SE hat einen Wechsel an der Spitze bekannt gegeben: Der Verwaltungsrat hat Oliver Jaster mit Wirkung zum 1. April 2026 zum geschäftsführenden Direktor und CEO der Gesellschaft bestellt. Jaster, der mit einer kurzen Unterbrechung seit 2013 dem Verwaltungsrat beziehungsweise Aufsichtsrat angehört und zuletzt als stellvertretender Vorsitzender fungierte, ist mittelbar mit rund 66 Prozent am Unternehmen beteiligt. Er übernimmt die operative Leitung von Dr. Ralf Guckert, der das geschäftsführende Direktorium und den Verwaltungsrat zum 31. März 2026 verlässt, aber innerhalb der Gruppe als Vorstandsvorsitzender der Tochter Vecoplan AG erhalten bleibt.

Aus unternehmensstrategischer Sicht steht mit der Entscheidung die Fortführung einer innenorientierten Führungslogik im Vordergrund: Die Wahl eines Mehrheitsgesellschafters und langjährigen Aufsichtsratsmitglieds signalisiert Stabilität und Kontinuität in einer Phase, in der MAX Automation als Finanz‑und Beteiligungsgesellschaft in Nischenmärkten auf Wachstum und Cashflow-orientierte Investments setzt. Die operative Nähe Jasters könnte kurzfristig Entscheidungsprozesse beschleunigen und die strategische Abstimmung zwischen Muttergesellschaft und Portfoliounternehmen, zu denen unter anderem Hersteller für Recycling‑, Verpackungs‑ und Automobilzulieferanwendungen zählen, verbessern.

Für Investoren ist relevant, dass der Wechsel offen als interimistische Lösung kommuniziert wurde und der Verwaltungsrat aktiv eine dauerhafte Führungsstruktur prüft. Die starke Beteiligung Jasters reduziert zwar Unsicherheiten, wirft aber Fragen zur Governance und zur Unabhängigkeit des Vorstands auf. Marktteilnehmer werden zudem beobachten, wie sich die verbleibende Rolle Guckerts bei Vecoplan auf die operative Entwicklung der Gruppe auswirkt.

Insgesamt stellt die Personalentscheidung einen pragmatischen Schritt dar, der kurzfristig Führungskontinuität verspricht, während die Suche nach einer langfristigen Managementlösung andauert. Relevant bleiben sowohl die Kommunikation des Verwaltungsrats als auch die weitere operative Performance der Portfoliounternehmen. Die Börsennotierung der MAX Automation SE im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse seit 2015 schafft zusätzliche Transparenz- und Publizitätspflichten: Die gleichzeitige Veröffentlichung der Personalentscheidungen als Corporate News und als Insiderinformation diente der Erfüllung gesetzlicher Offenlegungspflichten und minimiert Informationsasymmetrien. Kurzfristig dürfte der Markt vor allem auf operative Kennzahlen und Aussagen zur Strategie achten, um zu bewerten, ob der Führungswechsel zu einer Beschleunigung von Akquisitionen oder operativen Optimierungen führt. Langfristig bleibt zu beobachten, ob der Verwaltungsrat eine externe Führungskraft in Betracht zieht, die Unabhängigkeit stärkt und institutionelles Kapital anspricht. Marktreaktion offen.

Die MAX Automation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,87 % und einem Kurs von 3,94EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.