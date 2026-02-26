Bund-Flaute nach KI‑Schock: Anleger warten auf US‑Zoll und Iran‑Entscheid

Auslöser der ursprünglichen Flucht in Staatsanleihen war die Verunsicherung an den Aktienmärkten durch den massiven Ausbau von Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz (KI). Marktteilnehmer fürchten, dass Automatisierung und Kostensenkungen durch KI ganze Branchen unter Druck setzen könnten, was zunächst risikobehaftete Anlagen belastete und sichere Staatspapiere stärkte. In den vergangenen Handels­tagen fehlten allerdings neue Treiber, die die Anleihenkurse weiter hätten anschieben können.

Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben nach einer zwischenzeitlichen Rally zuletzt nur noch kleine Schwankungen gezeigt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future bewegte sich in der Berichtsreihe stets knapp unter oder über 129,5 Punkten, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe pendelte zwischen 2,71 und 2,74 Prozent. Nach starken Zuflüssen Anfang bis Mitte Februar sind die Kursgewinne zuletzt ins Stocken geraten.

Geopolitische Unsicherheiten und handelspolitische Risiken lieferten nur begrenzte Impulse. Befürchtungen eines amerikanischen Militärschlags gegen den Iran sowie erneute Diskussionen um US-Zölle stützten zwar zeitweise die Nachfrage nach sicheren Anlagen, blieben aber ohne nachhaltige Wirkung. Die Debatte um die US-Zollpolitik wurde zusätzlich durch eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs und anschließende Ankündigungen der US-Regierung um neue Sätze (zunächst 10 Prozent, drohend bis 15 Prozent) geprägt, doch die abschließende Ausgestaltung bleibt offen.

Konjunkturseitig sorgte ein positiver Ifo-Geschäftsklimaindex im Februar für Auftrieb: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft habe sich stärker als erwartet verbessert, schrieb Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. Er führt die Belebung auf Aufträge aus Verteidigungs- und Infrastrukturprogrammen sowie leicht steigende Konsumausgaben zurück. Kater mahnte zugleich, die Zolldebatten nicht zu überbewerten: Für die Unternehmen sei vor allem Planungssicherheit entscheidend.

Weitere Daten lieferten gemischte Signale. Die endgültigen Verbraucherpreiszahlen der Eurozone für Januar zeigten eine Teuerung von 1,7 Prozent – der niedrigste Stand seit September 2024 und unterhalb des EZB-Ziels von 2 Prozent. Analysten wie Claus Vistesen sehen darin allein kein überzeugendes Argument für eine schnelle geldpolitische Lockerung; wichtiger seien die Wachstumsaussichten. Marktstrategen wie Andreas Lipkow und Christian Henke betonen die derzeitige Unsicherheit: Ohne klare Signale aus US-Handelspolitik, Iran-Konflikt und geldpolitischer Richtung dürften die Bewegungen an der Rentenseite vorerst begrenzt bleiben.

Ausblick: Anleger bleiben auf Nachrichtensuche. Entscheidende Impulse für die Bund-Kurse könnten nächste Entscheidungen zur US-Zollpolitik, der Verlauf der Iran-Gespräche sowie weitere Konjunkturdaten liefern. Solange Planungssicherheit fehlt, dürften große Trendbewegungen ausbleiben.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 129,6EUR auf L&S Exchange (26. Februar 2026, 08:21 Uhr) gehandelt.