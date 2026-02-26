Biogas statt Erdgas – ja, aber: Haushalte zahlen im Schnitt 492 € mehr

Auf europäischer Ebene signalisieren die USA offenbar die Einhaltung eines im Sommer geschlossenen Zolldeals, wie die EU-Kommission mitteilt; Details zur Umsetzung bleiben jedoch abzuwarten. Außenpolitisch sorgte Bundeskanzler Friedrich Merz bei seinem China-Besuch für Schlagzeilen: Er kritisierte marktverzerrende Subventionen und mangelnde Öffnung, warb zugleich für mehr chinesische Investitionen in Deutschland – begleitet von einem vereinbarten Verkauf von 120 Airbus-Flugzeugen.

Die schwarz-rote Koalition propagiert Biogas als Heizalternative, steht allerdings vor einem Kostenproblem: Laut Vergleichsportal Verivox liegen Gastarife mit Bioanteil im Durchschnitt rund 25 Prozent über herkömmlichem Erdgas. Für ein Einfamilienhaus mit 20.000 kWh Jahresverbrauch bedeuten die höheren Preise Mehrkosten von etwa 492 Euro. Verivox listet derzeit 164 Biogas-Tarife von 124 Versorgern; die Spanne reicht von rund 10 bis 16 Cent/kWh, der Durchschnitt liegt bei 12,4 Cent/kWh brutto inklusive Grundpreis. Demgegenüber kostet normales Erdgas im Durchschnitt rund 9,94 Cent/kWh. Union und SPD planen, dass neu installierte Gasheizungen ab 2029 mindestens 10 Prozent Biomethan enthalten sollen. Experten verweisen darauf, dass eine Wärmepumpe zwar höhere Investitionskosten mit sich bringt, langfristig aber Energiekosten senken kann; Entscheidungshilfen sollten individuelle Energieberatungen liefern.

Die Konjunkturindikatoren zeigen gemischte Signale: Die Eurozone meldet im Januar eine Inflationsrate von 1,7 Prozent – der niedrigste Wert seit September 2024 und nahe dem EZB-Ziel von 2 Prozent. In Deutschland stützt ein stärkerer Bauauftragseingang die Wirtschaft: Preisbereinigt stiegen die Bestellungen im vergangenen Jahr um 7,5 Prozent, nominal sogar um 10,1 Prozent. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs im vierten Quartal 2025 um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal – das beste Quartalsergebnis seit drei Jahren – doch die Haushaltsdefizite fielen größer aus als zunächst erwartet. Die Verbraucherstimmung bleibt gedrückt; Sparneigung und Zurückhaltung bei Anschaffungen sind weiterhin hoch.

Im Energiesektor unterstreicht ein Memorandum of Understanding zwischen Shell und dem griechischen Konzern METLEN die Bedeutung liquider LNG‑Lieferketten: Geplant sind für 2027–2031 jährliche Liefermengen von 0,5 bis 1,0 Mrd. m3 an griechische Wiederverdampfungsanlagen sowie die Nutzung eines vertikalen Gaskorridors für den Marktzugang in andere Teile Europas. METLEN betont mit Verweis auf eigene Zahlen 2024 solide Umsätze und Profitabilität, womit das Unternehmen seine Rolle als regionaler Akteur ausbauen will.

Fazit: Politik und Märkte steuern auf einen Strukturwandel in der Wärmeversorgung zu. Kurzfristig fallen Verbraucherpreise für Biogas höher aus, mittel- bis langfristig dürfte die Debatte um Dekarbonisierung, Infrastruktur und Importdiversifizierung die Investitions- und Transformationsentscheidungen der Unternehmen und Haushalte prägen.

Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,61 % und einem Kurs von 2,814USD auf Ariva Indikation (26. Februar 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.