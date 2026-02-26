    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAXA AktievorwärtsNachrichten zu AXA
    Axa steigert Dividende und Gewinn wie erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Axa erhöht Dividende auf 2,32€ und kauft!!
    • Bereinigter Gewinn +4% 8,4 Mrd€, Umsatz+5%
    • Buberl peilt EPS-Zuwachs oben 6-8% an erwartet
    PARIS (dpa-AFX) - Der französische Versicherer Axa will nach einem deutlichen Gewinnplus im vergangenen Jahr die Dividende erhöhen und eigene Aktien zurückkaufen. Die direkte Gewinnbeteiligung der Aktionäre in Form der Dividende soll um acht Prozent auf 2,32 Euro je Aktie erhöht werden, teilte der im EuroStoxx 50 notierte Allianz-Konkurrent am Donnerstag in Paris mit. Experten hatten mit einer Dividende in dieser Höhe gerechnet. Zudem sollen eigene Aktien für 1,25 Milliarden Euro zurückgekauft werden.

    Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn zog 2025 im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent auf 8,4 Milliarden Euro an. Die Einnahmen kletterten um fünf Prozent 116 Milliarden Euro. Im laufenden Jahr peilt Konzernchef Thomas Buberl beim bereinigten Gewinn je Aktie ein Plus am oberen Ende der mittelfristigen Zielspanne von 6 bis 8 Prozent an. Das Ergebnis und die Prognose liegen im Rahmen der Expertenerwartungen./zb/stk

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 379,8 auf Tradegate (26. Februar 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +2,10 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 146,70 Mrd..

    Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2700 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 404,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 459,00EUR was eine Bandbreite von -14,47 %/+20,79 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
