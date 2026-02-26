Axa steigert Dividende und Gewinn wie erwartet
- Axa erhöht Dividende auf 2,32€ und kauft!!
- Bereinigter Gewinn +4% 8,4 Mrd€, Umsatz+5%
- Buberl peilt EPS-Zuwachs oben 6-8% an erwartet
PARIS (dpa-AFX) - Der französische Versicherer Axa will nach einem deutlichen Gewinnplus im vergangenen Jahr die Dividende erhöhen und eigene Aktien zurückkaufen. Die direkte Gewinnbeteiligung der Aktionäre in Form der Dividende soll um acht Prozent auf 2,32 Euro je Aktie erhöht werden, teilte der im EuroStoxx 50 notierte Allianz-Konkurrent am Donnerstag in Paris mit. Experten hatten mit einer Dividende in dieser Höhe gerechnet. Zudem sollen eigene Aktien für 1,25 Milliarden Euro zurückgekauft werden.
Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn zog 2025 im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent auf 8,4 Milliarden Euro an. Die Einnahmen kletterten um fünf Prozent 116 Milliarden Euro. Im laufenden Jahr peilt Konzernchef Thomas Buberl beim bereinigten Gewinn je Aktie ein Plus am oberen Ende der mittelfristigen Zielspanne von 6 bis 8 Prozent an. Das Ergebnis und die Prognose liegen im Rahmen der Expertenerwartungen./zb/stk
Na also - Die AXA habe ich noch - das hat sich mit 5 % plus noch nicht so gelohnt aber da waren noch dieses Jahr mit schönen Gewinnen mitgenommen:
Die Franzossen verkaufe ich immer nach Beruhigung - ist politisch ähnlich stabil wie ein Emerging Markets -z.B. Brasilien Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/kiss.gif Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif
Die muß man beantragen(?) und dann kommt das Geld nicht.
Warum ist das so kompliziert? Das könnte doch bereits bei der Berechnung der deutschen Abgeltungssteuer berücksichtig werden.!!!
Obwohl ich eine DBA-Vollmacht bereits in 2022 nachweislich bei der deutschen Bank eingereicht habe, ist die
Rückerstattung von 2023 und 2024 nicht erfolgt.
Anfang Februar diesen Jahres erhielt ich ein Schreiben von der deutschen Bank zur Erstattung der französischen Quellensteuer für das Jahr 2024 mit
einem beigefügten Antrag über sechs Seiten. Diesen habe ich ordnungsgemäß ausgefüllt ( was für ein Aufwand ), inklusive einer Meldebestätigung vom
deutschen Finanzamt. Danach habe ich die für Frankreich relevanten Seiten an die Adresse Deutsche Bank AG, Internation TAX Processing, 60630 Frankfurt per
Post geschickt.
Geld habe ich auch auf diesen Antrag hin nicht bekommen.
Ich mache diesen Zirkus nicht mehr länger mit und werde mich von meinen Aktien noch vor dem ex-tag am 5.5.25 endgülig trennen.