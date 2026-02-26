    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBanco Santander AktievorwärtsNachrichten zu Banco Santander
    RBC rückt Santander nach oben – Aktie dank Webster‑Deal & Zielen heiß

    Foto: Peter Kneffel - dpa

    Die kanadische Großbank RBC hat die Aktie der spanischen Großbank Santander deutlich aufgewertet: Das Kursziel wurde von 8,50 auf 12,25 Euro angehoben, die Einstufung von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgesetzt. Analyst Benjamin Toms begründet den Schritt mit den jüngsten Ergebniszahlen und der Übernahme der US‑Bank Webster; der Marktkonsens habe sich dadurch verschoben, weshalb RBC seine Bewertungsmodelle entsprechend angepasst habe. Im europäischen Bankenvergleich erscheine Santander nach wie vor sehr attraktiv.

    Santander selbst hat auf dem Investorentag in London ambitionierte Zielvorgaben für die Periode bis 2028 präsentiert. Die Bank peilt ein Wachstum des Überschusses von zuletzt rund 14 Milliarden Euro auf mehr als 20 Milliarden Euro an und will die Kundenbasis von gegenwärtig etwa 180 Millionen auf über 210 Millionen ausdehnen. Analysten hatten im Mittel bislang mit knapp 19 Milliarden Euro gerechnet, sodass die Bank die Erwartungen übertrifft. Als operative Effekte erwartet Santander eine Senkung der Kostenquote (Cost‑to‑Income) auf 36 Prozent bis 2028; 2025 lag dieser Wert noch bei 41,2 Prozent. Gleichzeitig soll die Rendite auf das materielle Eigenkapital (RoTE) auf mehr als 20 Prozent steigen, nach 16,3 Prozent im Jahr 2025.

    Die angekündigte Kapitalverwendung ist ebenfalls markant: Für das Ergebnis 2027 plant die Bank eine Ausschüttungsquote von 35 Prozent als Dividende und zusätzliche Aktienrückkäufe in Höhe von 15 Prozent des Gewinns. Anleger honorierten die Ziele; die Aktie stieg im frühen Handel um bis zu drei Prozent auf 10,97 Euro und hat binnen zwölf Monaten rund 80 Prozent zugelegt. Mit einer Marktkapitalisierung von etwa 160 Milliarden Euro ist Santander derzeit die wertvollste Bank der Eurozone.

    Für Investoren bedeutet die Neubewertung ein überzeugendes Argument: Kombination aus Margenverbesserung, Wachstum bei Kunden und aktiver Kapitalrückführungsstrategie. Risiken bleiben jedoch spürbar: Die Integration der Webster‑Akquisition, das Erreichen ambitiöser Effizienzziele, regulatorische Anforderungen und makroökonomische Zins‑ sowie Kreditzyklen können die Prognosen verwässern. RBC sieht angesichts dieser Chancen und Risiken die Aktie dennoch gegenüber europäischen Konkurrenten favorisiert.

    RBC hatte seine Studie erstmals am 22. Februar veröffentlicht und die Weitergabe datiert auf den 23. Februar; die Analysten betonen, dass die Neubewertung vor dem Investorentag erfolgte. Auf dem aktuellen Kursniveau von rund 11 Euro impliziert das neue Kursziel ein Aufwärtspotenzial von gut zehn bis zwanzig Prozent, je nach Referenzpunkt. Die angekündigten Rückkäufe dürften den Gewinn je Aktie stützen und die Bewertungskennzahlen verbessern, falls die Bank die operativen Ziele erreicht. Marktbeobachter heben hervor, dass die Fähigkeit, Kosten nachhaltig zu senken und das Kreditportfolio stabil zu halten, entscheidend für die Glaubwürdigkeit der Prognosen ist.



    Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 11,24EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 08:26 Uhr) gehandelt.



