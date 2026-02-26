Danone im Aufwind: UBS und DZ Bank raten zum Kauf – Jetzt Chancen nutzen!

Auch die DZ Bank bestätigte am 24. Februar 2026 ihre positive Empfehlung mit der Einstufung "Kaufen" und hob den fairen Wert leicht von 86 auf 88 Euro an. Analyst Axel Herlinghaus bewertet die vorgelegten Geschäftsjahreszahlen als solide; die Zielsetzungen für 2026 lägen im erwarteten Rahmen. Als größter Schwachpunkt wird das Nordamerika-Geschäft genannt, das hinter den übrigen Regionen zurückbleibt. Demgegenüber lobt Herlinghaus Danones Positionierung im Gesundheitssegment, die gut zum aktuellen Konsumententrend passe und strategische Chancen biete.

Die jüngsten Analystenstudien von zwei bedeutenden Instituten bestätigen eine positive Einschätzung des französischen Konsumgüterkonzerns Danone. Die Schweizer Großbank UBS hielt am 23. Februar 2026 die Einstufung auf "Buy" und signalisierte mit einem Kursziel von 95 Euro Vertrauen in die operative Neuausrichtung. Analyst Guillaume Delmas betont, die zweite Phase der Konzernerneuerung sei gut gestartet; daraus ergäben sich Aussichten auf überdurchschnittliche Dynamik und entsprechendes Ergebniswachstum. Delmas sieht insbesondere in der Umsetzung struktureller Maßnahmen und operativer Anpassungen einen Hebel für stärkere Profitabilität in den kommenden Quartalen.

Beide Institute sehen damit positives Potenzial, unterscheiden sich jedoch in der Schwerpunktsetzung: UBS gewichtet die erwarteten Gewinne aus der Transformation stärker, während die DZ Bank die robuste Ergebnislage und regionale Differenzen hervorhebt. Die moderat unterschiedlichen Kurs- bzw. Fair‑Value‑Prognosen spiegeln variierende Detailbewertungen, nicht aber grundsätzliche Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich des positiven Ausblicks.

Für Anleger ist das klare, konsensuale "Kaufen" etablierter Analysten ein positives Signal. Entscheidend wird sein, ob Danone die angekündigten Maßnahmen zügig umsetzt und daraus nachhaltige Margenverbesserungen und organisches Wachstum generieren kann. Beobachtungspunkte bleiben das Tempo der Konzernerneuerung, die operative Erholung in Nordamerika sowie die Margenentwicklung im Gesundheitssegment.

Analysten und Anleger werden in den nächsten Quartalen besonders auf die Fortschritte bei der Umsetzung der angekündigten Maßnahmen achten: Kostenreduktionen, Portfolio‑Rebalancing und die gezielte Förderung margenstarker Produkte könnten die Bewertungen stützen. Zudem gilt die Entwicklung des Nordamerika‑Geschäfts als Frühindikator für die Breitenwirkung der Erneuerungsstrategie. Sollte Danone Kernergebnisse stabilisieren und organisches Wachstum im Gesundheitssegment liefern, dürfte dies die Bewertungsdifferenzen verringern. Gleichzeitig bestehen Risiken durch makroökonomische Unsicherheiten oder Rohstoffpreisvolatilität. Kurzfristig dürften Quartalsberichte und Managementkommentare zur Region Nordamerika die stärksten Impulse für Anleger liefern.

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 72,18EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 08:12 Uhr) gehandelt.