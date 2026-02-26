    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKohlendioxid RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kohlendioxid
    Zölle weg, Fusionsboom geplant – Heizreform setzt Mieter unter Druck

    Zölle weg, Fusionsboom geplant – Heizreform setzt Mieter unter Druck
    Die Schlagzeilen der Woche zeichnen ein Bild widersprüchlicher wirtschaftspolitischer Signale: Kurzfristige Entlastungsmaßnahmen treffen auf langfristig ausgerichtete Industrieoffensiven – und das alles vor dem Hintergrund knapper Energieressourcen und steigender CO2-Kosten.

    Brüssel hat einen pragmatischen, aber heiklen Vorstoß unternommen: Die Europäische Kommission will die Standardzölle auf Importe wichtiger Stickstoffdüngemittel und ihrer Vorprodukte (Ammoniak, Harnstoff) für ein Jahr aussetzen – mit Ausnahme von Russland und Belarus und umgesetzt über zollfreie Kontingente. Man verspricht direkten Zollnutzen von rund 60 Mio. Euro und eine verringerte Abhängigkeit von risikobehafteten Lieferländern. Hintergrund sind auch die seit Januar geltenden CO2-Kosten für importierte Güter sowie Druck aus der Landwirtschaft nach Protesten. Die Entscheidung bedarf der Zustimmung der Mitgliedstaaten; ökonomisch geht es um kurzfristige Entlastung für Produzenten und Verbraucher zugleich, ohne die strategische Abkehr von fossilen Bezugsquellen zu verlassen.

    Parallel formiert sich in der Industrie ein ambitioniertes Zukunftsprojekt: Proxima Fusion hat die „Alpha Alliance“ gestartet – ein Konsortium von über 30 Unternehmen (u. a. Siemens Energy, Air Liquide, Framatome) zur Realisierung des Stellarator-Demonstrators „Alpha“. Ziel ist ein netto-energielieferndes Fusionsgerät als Brücke zur industriellen Marktreife von Fusionskraftwerken. Das Projekt verspricht nicht nur technologische Fortschritte, sondern auch eine breite Wertschöpfungskette, tausende neue Arbeitsplätze und kontinuierliche Auftragspools für Zulieferer. Für Europa eröffnet sich damit die Chance, wissenschaftliche Führungsrolle in industrielle Wirkung zu überführen – vorausgesetzt, Finanzierung, Lieferketten und Materialkompetenz lassen sich zuverlässig skalieren.

    Auf dem Wohnungsmarkt dagegen wächst die Sorge um soziale Verteilungseffekte der Energiepolitik: Der Deutsche Mieterbund warnt, dass die von der schwarz-roten Koalition geplante Reform des Heizungsgesetzes Mieterinnen und Mieter finanziell stark belasten könne. Die zuletzt entschärfte Pflicht zur Nutzung erneuerbarer Anteile für neu eingebaute Heizungen schaffe kaum Anreize für Vermieter, die Kosten bleiben aber potenziell bei den Mietern hängen. Auch Expertenstimmen aus der Immobilienfinanzierung (Bilthouse) sehen in der angekündigten Deregulierung zwar marktfreundliche Signale, mahnen aber zur Vorsicht: Kurzfristige Einsparungen beim Einbau fossiler Systeme könnten langfristig teurer werden, nicht zuletzt wegen steigender CO2-Preise und unsicherer „Grüngas“-Versorgung.

    In der Summe dominieren zwei Forderungen: Klarere, konsistente regulatorische Signale, die Investitionen lenken, und gezielte Schutzmechanismen, die Verteilungsrisiken für Haushalte abfedern – nur so lassen sich Industriechancen nutzen, ohne soziale Kosten zu verschärfen.



    Kohlendioxid

    Kohlendioxid wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 72,30EUR auf Ariva Indikation (26. Februar 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.





