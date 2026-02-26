EVN bestätigt Ausblick trotz Witterungs-Patzern – Gewinn steigt

Die Stromerzeugung sank um 10,1 % auf 740 GWh; die erneuerbare Erzeugung ging um 8,9 % auf 598 GWh zurück. Ursachen sind unterdurchschnittliche Wind- und Wasserführung in den Märkten; in Österreich war es zudem deutlich kälter, was den Energiebedarf anhob. Die thermische Erzeugung fiel auf 142 GWh, auch infolge des nicht verlängerten Reserveleistungsvertrags für das Kraftwerk Theiß mit der APG. Die installierte erneuerbare Leistung stieg hingegen auf 1.022 MW, die Batteriespeicherleistung auf 12 MW; EVN betont eine robuste Projektpipeline für die Ziele bis 2030 (Wind 770 MW, PV 300 MW, Batteriespeicher 300 MW).

EVN legt Q1-Zahlen für das Geschäftsjahr 2025/26 vor und bestätigt den Ausblick: Das Unternehmen berichtet über einen operativen Geschäftsverlauf „im Rahmen der Erwartungen“, steht aber vor witterungs- und marktbedingten Belastungen in der Erzeugung. Die Umsatzerlöse stiegen im ersten Quartal um 3,3 % auf 830,7 Mio. Euro, getragen vor allem von regulatorisch bedingten Preiseffekten in den Verteilnetzen Niederösterreich und Bulgarien. Demgegenüber setzte ein preis- und mengenbedingter Rückgang im Bereich erneuerbarer Erzeugung den Ergebnissen zu.

Beim Ergebnis zeigte sich ein differenziertes Bild: Das EBITDA sank um 2,2 % auf 247,4 Mio. Euro, das EBIT ging um 7,8 % auf 153,2 Mio. Euro zurück – vor allem infolge gestiegener Abschreibungen (+8,4 %) durch hohes Investitionsniveau. Das Finanzergebnis verbesserte sich leicht auf –11,1 Mio. Euro. Nach geringeren Steueraufwendungen und dem Anteil nicht beherrschender Gesellschafter kletterte das Konzernergebnis auf 126,9 Mio. Euro und damit um 9,8 % gegenüber dem Vorjahr.

Aufwandsseitig erhöhten sich die Kosten für Fremdstrom und Energieträger auf 424,0 Mio. Euro (+1,5 %), Personalaufwand stieg infolge Kollektivvertragsanpassungen und leicht höherer Mitarbeiterzahl um 3,8 % auf 119,8 Mio. Euro. Sonstige betriebliche Erträge fielen im Vergleich deutlich, da Vorjahreswerte Versicherungsentschädigungen aus Hochwasserschäden enthielten. Ergebnisbeiträge nach Equity reduzierten sich deutlich auf 23,2 Mio. Euro.

EVN unterstreicht ihr ambitioniertes Investitionsprogramm: Rund 1 Mrd. Euro jährlich bis 2030, Schwerpunkte Netzinfrastruktur, erneuerbare Erzeugung, Großbatterien, E-Ladeinfrastruktur und Trinkwasserversorgung. Nettoverschuldung lag zum 31.12.2025 bei 1.326,5 Mio. Euro; der Anstieg sei saisonal bedingt. Die Unternehmensführung strebt A-Ratings an. Weitere Punkte: Verkauf des internationalen Projektgeschäfts an STRABAG (Closing bis Ende März 2026) sowie die Ermächtigung der HV, eigene Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts zu veräußern. Der Ausblick für 2025/26 bleibt bestätigt: EBITDA und Konzernergebnis sollen in etwa auf Vorjahresniveau bleiben; letzteres wird mit 430–480 Mio. Euro prognostiziert.

Die EVN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 29,40EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.