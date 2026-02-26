Steyr Motors übernimmt BUKH – jetzt Antriebe von 24 bis 700 PS

BUKH ist ein etablierter SOLAS‑Spezialist für Rettungs‑ und Einsatzboote mit starkem globalen Distributions‑ und Servicenetzwerk sowie Produktionsstandorten in Dänemark und China. Durch die Akquisition erweitert Steyr Motors seine Marine‑Leistungsspanne künftig von bisher 120–300 PS auf 24–700 PS und positioniert sich damit erstmals als nahezu Full‑Range‑Anbieter. Diese Bandbreitenerweiterung ermöglicht die Teilnahme an Ausschreibungen über mehrere Leistungssegmente, erhöht das Umsatzpotenzial pro Kunde und eröffnet insbesondere Chancen im stark wachsenden Markt für Unmanned Surface Vessels (USV).

Steyr Motors vollzieht einen strategischen Schritt zur Stärkung seiner Marine- und Defence‑Sparte: Neben der Einladung zum Earnings Call zur Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 am 6. März 2026 gab das Unternehmen am 25. Februar bekannt, dass der Vorstand eine verbindliche Vereinbarung zum Erwerb von 100 % der dänischen BUKH A/S sowie der SLC Ejendomme ApS unterzeichnet hat. Der Vollzug steht unter üblichen aufschiebenden Bedingungen und wird bis Ende des ersten Quartals 2026 erwartet.

Finanziell erfolgt die Übernahme nach Angaben des Vorstands durch eine Mischung aus liquiden Mitteln, Kreditlinien und einer Sachkapitalerhöhung: Geplant ist die Ausgabe von 51.261 neuen Inhaberaktien aus genehmigtem Kapital zu einem rechnerischen Ausgabebetrag von EUR 42,85 je Aktie, was das Grundkapital um EUR 51.261 auf EUR 5.251.261 erhöht. Der Kaufpreis wird im mittleren siebenstelligen Bereich angegeben; zudem wurden eine Lock‑up‑Vereinbarung mit dem Verkäufer und ein Earn‑out‑Mechanismus vereinbart. Vorstand und Management betonen, dass die Transaktion bereits im ersten vollen Konsolidierungsjahr EBIT‑steigernd wirken soll, während die Kapitalstruktur nach wie vor solide bleiben solle. Die Sachkapitalerhöhung bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats; ein Bericht zum Bezugsrechtsausschluss wird bis spätestens 27. Februar 2026 veröffentlicht.

Strategisch sieht Steyr Motors durch die Übernahme deutliche Synergiepotenziale: Cross‑Selling über komplementäre Distributionsnetze, Skaleneffekte durch erhöhtes SOLAS‑Volumen und Margenverbesserungen im margenstarken Aftermarket. Zudem verspricht die geplante Plattformstrategie kürzere Entwicklungszyklen und effizientere F&E‑Nutzung. Zur Sicherstellung der Integration bleibt der bisherige BUKH‑Chef Søren Christiansen mindestens zwei Jahre im Aufsichtsrat aktiv.

Investoren können sich am 6. März um 09:00 MEZ im Earnings Call, moderiert von CEO Julian Cassutti (Präsentation in Englisch), über die Ergebnisse 2025 und den Ausblick 2026 informieren; Registrierung erfolgt online. Gesamtbild: Steyr Motors treibt mit der BUKH‑Akquisition die Diversifizierung und internationale Skalierung voran und setzt auf nachhaltige EBIT‑Wirkung durch Marktbreite, Aftermarket‑Erlöse und operative Synergien.

Die Steyr Motors Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,00 % und einem Kurs von 44,60EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 08:29 Uhr) gehandelt.