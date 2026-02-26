Gerresheimer Aktie verliert signifikant - 26.02.2026

Mit einer Performance von -4,33 % musste die Gerresheimer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Gerresheimer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -12,35 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,33 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Gerresheimer ist ein führender Anbieter von Spezialverpackungen für die Pharma- und Healthcare-Industrie, mit einem breiten Produktportfolio und globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Schott AG und Becton Dickinson. Das Unternehmen punktet mit Innovation und Qualität.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Gerresheimer Aktionäre einen Verlust von -38,16 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Gerresheimer Aktie damit um -25,36 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -42,77 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Gerresheimer um -44,21 % verloren.

Gerresheimer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -25,36 % 1 Monat -42,77 % 3 Monate -38,16 % 1 Jahr -80,53 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Debatte um Kursentwicklung und Bewertung der Gerresheimer-Aktie. Kritik gibt es am negativen Free Cash Flow sowie Bilanzproblemen bei Vorräten, Leasing und immateriellen Vermögenswerten, plus möglichen Korrekturen; BaFin-Prüfungen und Transparenzmaßnahmen stehen im Fokus. Das Management wird teils für Offenlegung gelobt, teils wegen Reputationsrisiken. Investoren spekulieren über Kursziele unter dem aktuellen Niveau und mögliche Führungswechsel.

Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 544,35 Mio. € wert.

