R. STAHL: Umsatz sinkt, EBITDA steigt – doch nur dank Einmaleffekte

Die positive EBITDA-Entwicklung ist jedoch nach Unternehmensangaben weitgehend auf temporäre Einmaleffekte zurückzuführen – vor allem rückwirkende Effekte bei Material- und Personalkosten sowie ein kurzfristig gehobener Umsatz durch Großprojekte im Dezember 2025. R. STAHL warnt ausdrücklich, dass diese Effekte nicht als Grundlage für eine Fortschreibung in die Folgequartale dienen können und nicht die zugrundeliegende Geschäftsdynamik widerspiegeln.

R. STAHL hat nach vorläufigen, ungeprüften Zahlen das Geschäftsjahr 2025 mit gemischten Ergebnissen abgeschlossen. Die Waldenburger Spezialistin für Explosionsschutz meldete am 23./24. Februar 2026 einen Konzernumsatz von 313,0 Mio. € und ein EBITDA vor Sondereinflüssen von 34,4 Mio. €. Während der Umsatz damit um 9,1 % gegenüber 2024 (344,1 Mio. €) sank und leicht unter der im Juli 2025 revidierten Prognose (320–330 Mio. €) liegt, übertrifft das bereinigte EBITDA den damals genannten Prognosekorridor von 25–30 Mio. €.

Operativ sank der Auftragseingang auf 306,5 Mio. € (Vorjahr: 327,6 Mio. €), der Auftragsbestand verringerte sich leicht auf 90,9 Mio. €. Die EBITDA-Marge vor Sondereinflüssen verbesserte sich infolge der genannten Effekte von 10,0 % auf 11,0 %. Demgegenüber brach das operative Ergebnis (EBIT) deutlich ein auf 6,6 Mio. € (Vorjahr: 15,8 Mio. €).

Finanziell zeigt sich eine durchwachsene Lage: Der Free Cashflow fiel stark von +14,8 Mio. € 2024 auf -0,3 Mio. € im Berichtsjahr, verursacht durch ein niedrigeres Konzernergebnis und gestiegenes Working Capital. Die Nettofinanzverbindlichkeiten stiegen auf 34,9 Mio. €; die Eigenkapitalquote verbesserte sich jedoch überraschend auf 29,2 % (Vorjahr: 27,3 %), obwohl im Juli noch ein leichter Rückgang erwartet worden war.

Personell verringerte sich die Belegschaft auf 1.659 Mitarbeiter (–84). R. STAHL betont, dass die meisten Produkte bereits für den Einsatz mit Wasserstoff zugelassen sind und adressiert weiterhin Branchen wie Chemie, Pharma, Öl & Gas sowie Nahrungsmittel.

Strategisch hat das Management im Februar 2026 das Zukunftsprogramm NEXUS gestartet; Ziel ist die Transformation zum globalen Lösungsanbieter im Explosionsschutz und die wirtschaftliche Stabilisierung in 2026, um ab 2027 wieder gezielt Wachstumschancen – besonders außerhalb Europas – zu nutzen. CEO Dr. Claus Bischoff formuliert Stabilisierung als Priorität vor der Rückkehr zu expansiverem Wachstum.

Die vorläufigen Zahlen sind unauditiert; der testierte Geschäftsbericht 2025 mit finalen Kennzahlen und einer Prognose für 2026 soll am 16. April 2026 veröffentlicht werden.

