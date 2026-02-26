freenet Aktie knickt ein - 26.02.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die freenet Aktie. Mit einer Performance von -2,83 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der freenet Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,82 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,83 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

freenet ist ein bedeutender Player im deutschen Telekommunikationsmarkt, der durch flexible Angebote und starke Partnerschaften überzeugt.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von freenet in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +5,04 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,99 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,09 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von freenet einen Anstieg von +0,14 %.

freenet Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,99 % 1 Monat -3,09 % 3 Monate +5,04 % 1 Jahr -5,01 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur freenet Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und Fundamentaldaten zu freenet. Diskussionen drehen sich um potenzielle Tests der 100/200‑Tagelinie, die Dividende von 2,07 € und den Guidance bis 2028, sowie die Mobilezone-Übernahme und das Übergangsjahr 2026 mit begrenztem EBITDA/FCF-Wachstum. Analysten bleiben vorsichtig; die Refinanzierung von 250 Mio. rückt Dividendenpolitik in den Fokus.

Informationen zur freenet Aktie

Es gibt 119 Mio. freenet Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,46 Mrd. € wert.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Freenet mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Sell" belassen. Das vierte Quartal 2025 und auch der Ausblick auf 2026 hätten die Erwartungen klar verfehlt, schrieb Andrew Lee am Donnerstag. Er …

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Sell" belassen. Diese hätten die Erwartungen verfehlt, schrieb Polo Tang in seiner ersten Einschätzung am …

So schlagen sich die Wettbewerber von freenet

Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,84 %. United Internet notiert im Minus, mit -2,77 %. Telefonica Deutschland notiert im Minus, mit -1,37 %. Vodafone Group verliert -0,34 %

freenet Aktie jetzt kaufen?

Ob die freenet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur freenet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.