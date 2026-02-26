    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAIXTRON AktievorwärtsNachrichten zu AIXTRON

    AIXTRON Aktie bricht ein -10,78 % - 26.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die AIXTRON Aktie bisher Verluste von -10,78 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der AIXTRON Aktie.

    Foto: AIXTRON

    AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

    AIXTRON Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.02.2026

    Die AIXTRON Aktie notiert aktuell bei 21,510 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -10,78 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,600  entspricht. Die Talfahrt der AIXTRON Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,99 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 21,510, mit einem Minus von -10,78 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Obwohl die AIXTRON Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +39,01 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um -8,97 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,48 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die AIXTRON um +40,54 % gewonnen.

    AIXTRON Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,97 %
    1 Monat +15,48 %
    3 Monate +39,01 %
    1 Jahr +73,71 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der AIXTRON-Aktie, Bewertung und fundamentale/technische Aspekte. Diskutiert wird eine Annäherung an 18–20 EUR, mit der Ansicht, dass 18 als Chance genutzt werden könnte, während andere erst bei 15–20 zuschlagen. 2026: Umsatz ca. 520 Mio. EUR, Bruttomarge ca. 41–42%, EBIT ca. 16–19%; Optoelektronik stark, GaN moderat, SiC schwach; Auftragseingang 2026 unklar. Handel zeitweise ausgesetzt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber AIXTRON eingestellt.

    Informationen zur AIXTRON Aktie

    Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,45 Mrd. € wert.

    Dax droht Stagnation nach Nvidia-Zahlen


    Dem Dax droht nach der Rückeroberung der 25.000-Punkte-Marke am Donnerstag der Schwung wieder auszugehen. Die mit Spannung erwarteten Nvidia -Geschäftszahlen vom Vorabend gaben ihm keinen Auftrieb. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der …

    Gerresheimer, Nutanix Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    AIXTRON: Starkes Ergebnis trotz schwieriger Marktbedingungen


    Trotz Gegenwind im Markt behauptet sich AIXTRON 2025 mit soliden Zahlen, starkem Cashflow und wachsender Dynamik in der Optoelektronik für KI-Anwendungen.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,22 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +0,27 %.

    AIXTRON Aktie jetzt kaufen?


    Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AIXTRON

    -10,45 %
    -8,97 %
    +15,48 %
    +39,01 %
    +73,71 %
    -3,58 %
    +28,99 %
    +682,01 %
    +255,10 %
    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ



