AIXTRON Aktie bricht ein -10,78 % - 26.02.2026

Die AIXTRON Aktie notiert aktuell bei 21,510€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -10,78 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,600 € entspricht. Die Talfahrt der AIXTRON Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,99 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 21,510€, mit einem Minus von -10,78 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Obwohl die AIXTRON Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +39,01 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AIXTRON Aktie damit um -8,97 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,48 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die AIXTRON um +40,54 % gewonnen.

AIXTRON Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,97 % 1 Monat +15,48 % 3 Monate +39,01 % 1 Jahr +73,71 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der AIXTRON-Aktie, Bewertung und fundamentale/technische Aspekte. Diskutiert wird eine Annäherung an 18–20 EUR, mit der Ansicht, dass 18 als Chance genutzt werden könnte, während andere erst bei 15–20 zuschlagen. 2026: Umsatz ca. 520 Mio. EUR, Bruttomarge ca. 41–42%, EBIT ca. 16–19%; Optoelektronik stark, GaN moderat, SiC schwach; Auftragseingang 2026 unklar. Handel zeitweise ausgesetzt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber AIXTRON eingestellt.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,45 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,22 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +0,27 %.

Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.