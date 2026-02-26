Kion Group Aktie verliert deutlich an Wert - 26.02.2026

Die Kion Group Aktie notiert aktuell bei 58,95€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -6,28 % nachgegeben, was einem Verlust von -3,95 € entspricht. Die Talfahrt der Kion Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,49 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 58,95€, mit einem Minus von -6,28 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Kion Group ist ein globaler Marktführer in der Herstellung von Gabelstaplern und Lagertechnik, bekannt für innovative Automatisierungslösungen. Mit einer starken Präsenz in Europa konkurriert Kion mit Unternehmen wie Toyota Material Handling und Jungheinrich. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die breite Produktpalette und fortschrittliche Technologien im Bereich der Intralogistik.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Kion Group abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -3,07 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Kion Group Aktie damit um -10,51 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,62 %. Im Jahr 2026 gab es für Kion Group bisher ein Minus von -12,02 %.

Kion Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,51 % 1 Monat -7,62 % 3 Monate -3,07 % 1 Jahr +51,67 %

Informationen zur Kion Group Aktie

Es gibt 131 Mio. Kion Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,73 Mrd. € wert.

Der Gabelstapler-Hersteller Kion will im laufenden Jahr zurück auf den Wachstumskurs. Vor allem im Automationsgeschäft etwa mit Lagertechnik soll sich die Auftragslage deutlich verbessern, wie das Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage seines …

In 2025, KION reshaped its performance profile: rising orders, softer revenues, lower margins—but sharper efficiency, a new automation focus, and ambitious 2026 profit goals.

Trotz leicht rückläufigem Umsatz verzeichnet der Konzern 2025 starke Auftragseingänge, robusten Cashflow und stellt mit Effizienzprogramm und neuer Segmentstruktur die Weichen für 2026.

So schlagen sich die Wettbewerber von Kion Group

Jungheinrich, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,47 %.

Kion Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Kion Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kion Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.