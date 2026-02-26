    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadesso AktievorwärtsNachrichten zu adesso

    adesso Aktie steigt zweistellig - +15,16 % - 26.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die adesso Aktie bisher um +15,16 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der adesso Aktie.

    Foto: adesso SE

    adesso ist ein führender IT-Dienstleister in der DACH-Region, spezialisiert auf digitale Transformation, mit maßgeschneiderten Lösungen und starker Kundenorientierung. Hauptkonkurrenten sind Capgemini, Accenture und T-Systems.

    adesso Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.02.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die adesso Aktie. Mit einer Performance von +15,16 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die adesso Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,37 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 66,10, mit einem Plus von +15,16 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Obwohl sich die adesso Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -40,54 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die adesso Aktie damit um +0,93 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -32,58 %. Im Jahr 2026 gab es für adesso bisher ein Minus von -36,21 %.

    adesso Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,93 %
    1 Monat -32,58 %
    3 Monate -40,54 %
    1 Jahr -34,97 %

    Informationen zur adesso Aktie

    Es gibt 7 Mio. adesso Aktien. Damit ist das Unternehmen 431,12 Mio. € wert.

    IT-Dienstleister Adesso schneidet besser ab als erwartet


    Trotz der anhaltend schwachen Konjunktur rechnet Adesso mit anhaltender Nachfrage nach seinen IT-Dienstleistungen. Der Vorstand erwartet, auch 2026 einen Anstieg von Umsatz und operativem Ergebnis, wie das SDax -Unternehmen am Donnerstag bei der …

    adesso: Umsatz steigt auf 1,47 Mrd. EUR, Dividende auf 0,78 EUR


    Trotz schwierigem Umfeld legt adesso 2025 kräftig zu: Umsatz, Ergebnis und Marge steigen deutlich – und auch der Ausblick für 2026 sowie die Dividende fallen optimistisch aus.

    adesso Drives Growth: EUR 1.47B Sales, +26% EBITDA, Dividend Hike!


    adesso closes 2025 with record-breaking figures: double-digit sales growth, a sharply rising EBITDA margin, and an optimistic outlook despite economic headwinds.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Bechtle, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,12 %. GFT Technologies notiert im Minus, mit -0,84 %.

    adesso Aktie jetzt kaufen?


    Ob die adesso Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur adesso Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    adesso

    +18,64 %
    +4,19 %
    -32,58 %
    -40,54 %
    -34,97 %
    -62,37 %
    -50,31 %
    +137,08 %
    -67,57 %
    ISIN:DE000A0Z23Q5WKN:A0Z23Q



