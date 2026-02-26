adesso Aktie steigt zweistellig - +15,16 % - 26.02.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die adesso Aktie. Mit einer Performance von +15,16 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die adesso Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,37 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 66,10€, mit einem Plus von +15,16 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

adesso ist ein führender IT-Dienstleister in der DACH-Region, spezialisiert auf digitale Transformation, mit maßgeschneiderten Lösungen und starker Kundenorientierung. Hauptkonkurrenten sind Capgemini, Accenture und T-Systems.

Obwohl sich die adesso Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -40,54 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die adesso Aktie damit um +0,93 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -32,58 %. Im Jahr 2026 gab es für adesso bisher ein Minus von -36,21 %.

adesso Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,93 % 1 Monat -32,58 % 3 Monate -40,54 % 1 Jahr -34,97 %

Informationen zur adesso Aktie

Es gibt 7 Mio. adesso Aktien. Damit ist das Unternehmen 431,12 Mio. € wert.

Trotz der anhaltend schwachen Konjunktur rechnet Adesso mit anhaltender Nachfrage nach seinen IT-Dienstleistungen. Der Vorstand erwartet, auch 2026 einen Anstieg von Umsatz und operativem Ergebnis, wie das SDax -Unternehmen am Donnerstag bei der …

Trotz schwierigem Umfeld legt adesso 2025 kräftig zu: Umsatz, Ergebnis und Marge steigen deutlich – und auch der Ausblick für 2026 sowie die Dividende fallen optimistisch aus.

adesso closes 2025 with record-breaking figures: double-digit sales growth, a sharply rising EBITDA margin, and an optimistic outlook despite economic headwinds.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Bechtle, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,12 %. GFT Technologies notiert im Minus, mit -0,84 %.

adesso Aktie jetzt kaufen?

Ob die adesso Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur adesso Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.