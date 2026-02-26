    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNORMA Group AktievorwärtsNachrichten zu NORMA Group

    Besonders beachtet!

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    NORMA Group Aktie mit Kurssprung +6,54 % - 26.02.2026

    Am 26.02.2026 ist die NORMA Group Aktie, bisher, um +6,54 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der NORMA Group Aktie.

    Besonders beachtet! - NORMA Group Aktie mit Kurssprung +6,54 % - 26.02.2026
    Foto: NORMA Group

    Die NORMA Group ist ein führender Anbieter von Verbindungstechnologie mit einem breiten Produktportfolio und starker globaler Präsenz. Sie konkurriert mit Unternehmen wie Parker Hannifin und Eaton und hebt sich durch innovative Lösungen und hohe Qualitätsstandards ab.

    NORMA Group aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 26.02.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +6,54 % konnte die NORMA Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die NORMA Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,27 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 15,960, mit einem Plus von +6,54 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die NORMA Group Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +20,96 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die NORMA Group Aktie damit um +5,24 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,15 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von NORMA Group +8,28 % gewonnen.

    NORMA Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,24 %
    1 Monat +3,15 %
    3 Monate +20,96 %
    1 Jahr +2,75 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur NORMA Group Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um NORMA Groups geplante Kapitalmaßnahmen und deren Auswirkungen auf die Kursentwicklung: ein öffentliches Aktienrückkaufangebot über bis zu 3,186 Mio Aktien zu 16,59 Euro (bis ca. 53 Mio EUR), eine mögliche Sonderdividende von ca. 1,40 EUR und eine Kapitalherabsetzung, wobei der Tender die Dividende teilweise ersetzen könnte. Diskussionen drehen sich um Kursdynamik, Bewertung (Analystenziele 12–20 Euro) und die Perspektiven vor HV bzw. Übernahme, teils spekulativ.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NORMA Group eingestellt.

    Zur NORMA Group Diskussion

    Informationen zur NORMA Group Aktie

    Es gibt 32 Mio. NORMA Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 508,52 Mio. € wert.

    NORMA Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die NORMA Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NORMA Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    NORMA Group

    +5,07 %
    +5,24 %
    +3,15 %
    +20,96 %
    +2,75 %
    -37,65 %
    -60,71 %
    -66,91 %
    -25,05 %
    ISIN:DE000A1H8BV3WKN:A1H8BV



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! NORMA Group Aktie mit Kurssprung +6,54 % - 26.02.2026 Am 26.02.2026 ist die NORMA Group Aktie, bisher, um +6,54 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der NORMA Group Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     