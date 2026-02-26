NORMA Group Aktie mit Kurssprung +6,54 % - 26.02.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +6,54 % konnte die NORMA Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die NORMA Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,27 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 15,960€, mit einem Plus von +6,54 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Die NORMA Group ist ein führender Anbieter von Verbindungstechnologie mit einem breiten Produktportfolio und starker globaler Präsenz. Sie konkurriert mit Unternehmen wie Parker Hannifin und Eaton und hebt sich durch innovative Lösungen und hohe Qualitätsstandards ab.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die NORMA Group Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +20,96 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die NORMA Group Aktie damit um +5,24 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,15 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von NORMA Group +8,28 % gewonnen.

NORMA Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,24 % 1 Monat +3,15 % 3 Monate +20,96 % 1 Jahr +2,75 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur NORMA Group Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um NORMA Groups geplante Kapitalmaßnahmen und deren Auswirkungen auf die Kursentwicklung: ein öffentliches Aktienrückkaufangebot über bis zu 3,186 Mio Aktien zu 16,59 Euro (bis ca. 53 Mio EUR), eine mögliche Sonderdividende von ca. 1,40 EUR und eine Kapitalherabsetzung, wobei der Tender die Dividende teilweise ersetzen könnte. Diskussionen drehen sich um Kursdynamik, Bewertung (Analystenziele 12–20 Euro) und die Perspektiven vor HV bzw. Übernahme, teils spekulativ.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NORMA Group eingestellt.

Informationen zur NORMA Group Aktie

Es gibt 32 Mio. NORMA Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 508,52 Mio. € wert.

NORMA Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die NORMA Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur NORMA Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.