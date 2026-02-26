65% mehr Dividende, CFO weg: Standard Chartered sorgt für Wirbel

Die Jahreszahlen zeigen ein gemischtes Bild: Der den Aktionären zurechenbare Gewinn stieg um ein Viertel auf 5,1 Milliarden US‑Dollar (rund 4,3 Milliarden Euro), der operative Gewinn legte um sieben Prozent zu. Zu diesen Verbesserungen trugen allerdings Sondereffekte wie eine gesunkene Steuerlast und geringere Wertberichtigungen bei. Im vierten Quartal enttäuschte das Haus jedoch die Markterwartungen — belastet vor allem durch ein schwaches Handelsgeschäft.

Standard Chartered hat trotz eines schwachen vierten Quartals seine Aktionäre mit deutlich höheren Ausschüttungen überrascht — ein Signal an die Märkte, das gleichermaßen Zuversicht und Vorsicht transportiert. Konzernchef Bill Winters kündigte an, die Dividende je Aktie für das Geschäftsjahr um 65 Prozent anzuheben und ein neues Aktienrückkaufprogramm über 1,5 Milliarden US-Dollar aufzulegen. Für 2025 plant die Bank eine Dividende von 61 US‑Cent je Aktie. Die Aktie reagierte zunächst moderat positiv, drehte im Tagesverlauf aber ins Minus und verlor zuletzt rund zwei Prozent.

Für 2026 korrigiert Standard Chartered die eigene Ergebnisprognose leicht nach unten: Bei konstanten Wechselkursen soll das operative Gewinnwachstum nun am unteren Ende der zuvor avisierten Spanne von fünf bis sieben Prozent liegen. Das Unternehmen betont damit, dass das Wachstum zwar intakt ist, aber nicht mehr so dynamisch wie zuletzt erwartet.

Neben dem operativen Geschäft gibt es weitere Unwägbarkeiten: Das laufende Kostenprogramm wird voraussichtlich nur Einsparungen von rund 1,3 Milliarden US‑Dollar erbringen — weniger als die ursprünglich avisierten 1,5 Milliarden. Diese Abweichung macht deutlich, dass strukturelle Effizienzgewinne schwerer zu realisieren sind als geplant. Hinzu kommt die überraschende Kündigung von Finanzchef Diego De Giorgi vor zwei Wochen. De Giorgi, erst seit zwei Jahren an Bord, galt als wichtiger Treiber der Kostendisziplin und wurde als potenzieller Nachfolger von Winters gehandelt, der die Bank seit fast elf Jahren führt. Sein Weggang schafft Unklarheit über die künftige Führungsnachfolge und die Umsetzung der Sparziele.

Standard Chartered will im Mai einen Kapitalmarkttag abhalten und dann einen mittelfristigen Ausblick präsentieren — ein Termin, auf den Investoren nun besonders achten werden. Die Kombination aus höheren Ausschüttungen und zurückhaltender operativer Perspektive macht deutlich, dass die Bank kurzfristig Vertrauen in die Kapitalstärke demonstrieren will, zugleich aber vor Herausforderungen bei Wachstum, Handelsgeschäft und Kostenkontrolle steht. Anleger und Analysten werden bei der Mai‑Präsentation genau prüfen, ob die angekündigten Maßnahmen nachhaltig sind.

Die Standard Chartered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,88 % und einem Kurs von 21,40EUR auf Tradegate (25. Februar 2026, 22:26 Uhr) gehandelt.