Starke Performance DroneShield Aktie legt zu - 26.02.2026

Die DroneShield Aktie notiert aktuell bei 2,1750€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +6,36 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,1300 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +10,18 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der DroneShield Aktie. Nach einem Plus von +10,18 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 2,1750€. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von DroneShield einen Gewinn von +73,29 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +15,45 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,83 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die DroneShield um +15,34 % gewonnen.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +15,45 % 1 Monat -15,83 % 3 Monate +73,29 % 1 Jahr +333,40 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Aussichten von DroneShield. Befürworter sehen Potenzial durch eine wachsende Auftragslage (21,7 Mio. AUD) und eine steigende Sales-Pipeline. Kritiker warnen vor Hype, Profitabilitätsrisiken durch Aktienvergütungen und einer hohen Bewertung trotz Wachstum. Kurzfristig gemischte Stimmung, langfristig bestehen Unsicherheiten – Fokus bleibt auf Kennzahlen.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 919 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,99 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von DroneShield

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,10 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +0,09 %. Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,10 %. RTX Corporation Reg Shs legt um +0,28 % zu

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.