Auftragsboom, sinkende Margen: KION setzt auf Automatisierung 2026

Segmententwicklung: Industrial Trucks & Services (ITS) lieferte erwartungsgemäß ein „Brückenjahr“. Der Auftragseingang stieg um 4,9 % auf 8,147 Mrd. Euro; die Anzahl bestellter Fahrzeuge wuchs um 8,6 % auf 266.000 Einheiten. Trotz robustem Servicegeschäft sank der Umsatz auf 8,272 Mrd. Euro (-3,9 %), was auf die Normalisierung des Auftragsbestands und einen ungünstigeren Produktmix zurückgeführt wird. Das bereinigte EBIT des Segments fiel auf 721,8 Mio. Euro (-21,3 %), die bereinigte EBIT-Marge verringerte sich auf 8,7 % (2024: 10,7 %).

KION hat das Geschäftsjahr 2025 in einem schwierigen geopolitischen und makroökonomischen Umfeld als „solide“ bewertet: Der Auftragseingang wuchs konzernweit deutlich auf 11,705 Mrd. Euro (+13,4 %), während der Umsatz leicht auf 11,297 Mrd. Euro zurückging (-1,8 %). Damit fiel das Jahr geprägt von einer starken Nachfrage in allen Geschäftsbereichen, aber auch von Ergebnisbelastungen durch Einmalaufwendungen und Margendruck im Neugeschäft.

Der Bereich Supply Chain Solutions (ab 2026 umbenannt in „Intelligent Automation Solutions“, IAS) entwickelte sich deutlich stärker: Auftragseingang kletterte um 39,5 % auf 3,599 Mrd. Euro, der Umsatz stieg um 4,4 % auf 3,071 Mrd. Euro. Besonders das Projektgeschäft (Business Solutions) und das Servicegeschäft trugen zum Ergebnisanstieg bei. Das bereinigte EBIT legte auf 183,2 Mio. Euro zu (+62 %), die bereinigte EBIT-Marge erhöhte sich auf 6,0 %.

Konzernkennzahlen: Das bereinigte Konzern-EBIT erreichte 788,6 Mio. Euro (−14,0 %), die bereinigte EBIT-Marge betrug 7,0 %. Das Konzernergebnis sank auf rund 240–241 Mio. Euro (−34,9 %); das den Aktionären zurechenbare Ergebnis lag bei etwa 230 Mio. Euro, das Ergebnis je Aktie bei 1,75 Euro. Trotz Belastungen blieb der Free Cashflow stark bei 709,5 Mio. Euro.

Effizienzprogramm: Ein im Februar 2025 gestartetes Effizienzprogramm wurde 2025 weitgehend abgeschlossen; in 2025 wurden Einmalaufwendungen von 168,8 Mio. Euro verbucht. Langfristig sollen daraus dauerhafte jährliche Einsparungen von rund 150 Mio. Euro resultieren; die volle Wirkung soll 2026 sichtbar werden.

Ausblick 2026: KION erwartet moderates Umsatzwachstum auf Konzernebene (11,4–12,3 Mrd. Euro) und eine deutliche Verbesserung des bereinigten EBIT (850–1.040 Mio. Euro). Der Free Cashflow wird voraussichtlich deutlich unter dem hohen Vorjahreswert liegen (430–570 Mio. Euro), gestützt aber durch akquisitionsbedingte Auszahlungen und die sukzessive Wirkung des Effizienzprogramms. Mit der strategischen Fokussierung auf Automatisierung, Software und Service will KION die Profitabilität wieder steigern und die Marktführerschaft ausbauen.

