    Salesforce Aktie schmiert ab - 26.02.2026

    Am 26.02.2026 ist die Salesforce Aktie, bisher, um -4,41 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Salesforce Aktie.

    Foto: Salesforce, inc

    Salesforce ist ein führendes CRM-Unternehmen, das Unternehmen bei der Optimierung von Kundenbeziehungen unterstützt. Hauptprodukte sind Sales Cloud, Service Cloud und Marketing Cloud. Es ist Marktführer im CRM-Bereich. Wichtige Konkurrenten sind Microsoft Dynamics, Oracle und SAP. Salesforce überzeugt durch eine umfassende Cloud-Plattform und starke Partnernetzwerke.

    Salesforce aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.02.2026

    Die Salesforce Aktie ist bisher um -4,41 % auf 155,50 gefallen. Das sind -7,18  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,28 %, geht es heute bei der Salesforce Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Salesforce Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -22,75 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Salesforce Aktie damit um -2,51 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,91 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Salesforce um -31,39 % verloren.

    Salesforce Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -2,51 %
    1 Monat -18,91 %
    3 Monate -22,75 %
    1 Jahr -47,60 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Salesforce Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Salesforce-Kursentwicklung. Kernpunkte: KI-Bedrohung bleibt eine Sorge; Q4-Umsatz +12% auf 11,2 Mrd USD, Gewinn +14%; Umsatzprognose 46 Mrd USD, nachbörslich −5%, 2030-Ziel 63 Mrd USD skeptisch. Rückkauf bis 50 Mrd USD und Dividende 0,44 USD; nachbörsliche Reaktion gemischt. Langfristig höhere Kurse erwartet, sofern kein Marktcrash; Moat durch Patente, Multi-Tenant-Architektur, MuleSoft und Einstein AI.

    Informationen zur Salesforce Aktie

    Es gibt 937 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 146,19 Mrd. € wert.

    DAX tritt weiter auf der Stelle – Nvidia hält die KI-Fantasie am Leben


    Der DAX wird zur Handelseröffnung am Donnerstag bei 25 160 Punkten gesehen.

    Dax droht Stagnation nach Nvidia-Zahlen


    Dem Dax droht nach der Rückeroberung der 25.000-Punkte-Marke am Donnerstag der Schwung wieder auszugehen. Die mit Spannung erwarteten Nvidia -Geschäftszahlen vom Vorabend gaben ihm keinen Auftrieb. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der …

    Leicht im Minus erwartet


    FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN - DEUTSCHLAND: - NVIDIA BEEINDRUCKT TROTZ REKORDZAHLEN NICHT - Mit inzwischen wieder deutlich über 25.000 Punkten wird der Dax am Donnerstag nach den jüngsten Geschäftszahlen von Nvidia wohl etwas schwächer in den …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Salesforce

    Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,96 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,44 %. Oracle notiert im Minus, mit -0,08 %. SAP verliert -0,31 %

    Salesforce Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Salesforce Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salesforce Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Salesforce

    -3,61 %
    -2,51 %
    -18,91 %
    -22,75 %
    -47,60 %
    +1,26 %
    -14,49 %
    +147,87 %
    +1.120,23 %
    ISIN:US79466L3024WKN:A0B87V



