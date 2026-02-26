Salesforce Aktie schmiert ab - 26.02.2026

Die Salesforce Aktie ist bisher um -4,41 % auf 155,50€ gefallen. Das sind -7,18 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,28 %, geht es heute bei der Salesforce Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Salesforce ist ein führendes CRM-Unternehmen, das Unternehmen bei der Optimierung von Kundenbeziehungen unterstützt. Hauptprodukte sind Sales Cloud, Service Cloud und Marketing Cloud. Es ist Marktführer im CRM-Bereich. Wichtige Konkurrenten sind Microsoft Dynamics, Oracle und SAP. Salesforce überzeugt durch eine umfassende Cloud-Plattform und starke Partnernetzwerke.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Salesforce Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -22,75 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Salesforce Aktie damit um -2,51 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,91 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Salesforce um -31,39 % verloren.

Salesforce Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,51 % 1 Monat -18,91 % 3 Monate -22,75 % 1 Jahr -47,60 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Salesforce Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Salesforce-Kursentwicklung. Kernpunkte: KI-Bedrohung bleibt eine Sorge; Q4-Umsatz +12% auf 11,2 Mrd USD, Gewinn +14%; Umsatzprognose 46 Mrd USD, nachbörslich −5%, 2030-Ziel 63 Mrd USD skeptisch. Rückkauf bis 50 Mrd USD und Dividende 0,44 USD; nachbörsliche Reaktion gemischt. Langfristig höhere Kurse erwartet, sofern kein Marktcrash; Moat durch Patente, Multi-Tenant-Architektur, MuleSoft und Einstein AI.

Informationen zur Salesforce Aktie

Es gibt 937 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 146,19 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Salesforce

Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,96 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,44 %. Oracle notiert im Minus, mit -0,08 %. SAP verliert -0,31 %

Salesforce Aktie jetzt kaufen?

Ob die Salesforce Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.