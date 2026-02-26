ANALYSE-FLASH
Goldman belässt Nvidia auf 'Buy' - Ziel 250 Dollar
- Goldman Sachs belässt Nvidia auf Buy, Ziel 250
- Analyst lobt Quartal und guten Ausblick klarer
- Aktien dürften Markt in Monaten klar abhängen!
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst James Schneider lobte in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion den starken Quartalsbericht und auch den Ausblick des KI-Konzerns. Es sei für ihn klarer geworden, dass die Aktien den Gesamtmarkt in den kommenden Monaten abhängen dürften./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 20:34 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 167,5 auf Tradegate (26. Februar 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +5,32 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,86 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,09 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 257,14USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 240,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +42,77 %/+63,59 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 250 US-Dollar
