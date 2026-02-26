BERENBERG stuft ELMOS SEMICONDUCTOR AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Elmos nach Zahlen zum vierten Quartal von 117 auf 162 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Halbleiterhersteller habe in einem schwierigen Umfeld stark abgeschnitten, schrieb Amelie Dueckelmann-Dublany am Donnerstag. Auch der Ausblick auf das laufende Jahr sei vielversprechend, nicht zuletzt die Aussagen zum Free Cashflow./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 06:29 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Elmos Semiconductor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 142,2EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 08:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Amelie Dueckelmann-Dublany

Analysiertes Unternehmen: ELMOS SEMICONDUCTOR AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 162

Kursziel alt: 117

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

