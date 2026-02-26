    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    DEWB: Comeback, erster Teil

    Nach einer deutlichen Kurserholung hat die Aktie von DEWB die Verluste aus dem Vormonat vollständig wettgemacht. Auslöser der damaligen Schwäche war die Ankündigung einer Teilwertberichtigung auf die Beteiligung an aifinyo, nachdem das Unternehmen hinter den eigenen Planungen zurückgeblieben war.

    Für das abgelaufene Geschäftsjahr dürfte DEWB deshalb einen Fehlbetrag von rund 5,4 Mio. Euro ausweisen. Trotz dieser Belastung liegt das Eigenkapital weiterhin bei etwa 4,75 Euro je Aktie. Am Kurstief lag der Kurs somit über 40 Prozent unter dem NAV, selbst nach der jüngsten Erholung beträgt die Differenz zum Buchwert noch immer mehr als ein Viertel. Damit unterstellt der Markt implizit, dass sich der Substanzwert weiter verringert.

    Sollte sich diese Annahme als zu pessimistisch erweisen, eröffnet sich Spielraum nach oben – zumal sich die Kernbeteiligungen LAIQON und Stableton operativ solide entwickeln und auch das Umfeld für FinTech-Unternehmen erste Anzeichen einer Stabilisierung zeigt. Damit steigen die Chancen für lukrative Teilverkäufe seitens von DEWB. Kurzfristig ist ein solcher Schritt zwar nicht zwingend zu erwarten, doch im weiteren Jahresverlauf oder Anfang 2027 könnten sich Chancen ergeben.

    (aktien-globlal.de, erstellt 26.02.26, 7:14 Uhr, veröffentlicht 26.02.26, 8:38 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/).




    Autor
    Aktien Global
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der AKTIEN-GLOBAL-RESEARCHGUIDE von www.aktien-global.de liefert aktuelle Zusammenfassungen der Small- und Mid-Cap-Analysen deutscher Researchhäuser und -abteilungen. Das gesamte Spektrum der Berichterstattung von AKTIEN-GLOBAL reicht von Marktberichten zu den wichtigsten Indizes im In- und Ausland, über News und Kommentare zu internationalen Blue-Chips bis zur laufenden Beobachtung deutscher Nebenwerte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Aktien Global
    DEWB: Comeback, erster Teil Nach einer deutlichen Kurserholung hat die Aktie von DEWB die Verluste aus dem Vormonat vollständig wettgemacht. Auslöser der damaligen Schwäche war die Ankündigung einer Teilwertberichtigung auf die Beteiligung an aifinyo, nachdem das Unternehmen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     