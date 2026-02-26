Venezuela-Öl für Kuba: Rettung oder politische Taktik?

Das US-Finanzministerium wird Unternehmen, die Lizenzen für den Weiterverkauf von venezolanischem Öl nach Kuba beantragen, die Genehmigung erteilen, wie es am Mittwoch erklärte. Der Schritt könnte dazu beitragen, die akute Treibstoffknappheit auf der Insel zu lindern, wie Reuters berichtet. Seit Washingtons Kontrolle über Venezuelas Ölexporte, sind die Lieferungen des südamerikanischen Landes nach Kuba eingestellt. Dies führte zu einer Verschärfung der Energiekrise auf Kuba.

Für das kommunistisch regierte Land war Venezuela 25 Jahre lang der wichtigste Rohöl- und Treibstofflieferant. Ein auf dem Tausch von Produkten und Dienstleistungen beruhendes bilaterales Abkommen galt hierbei als Grundlage. Mittlerweile sind die Handelshäuser Vitol und Trafigura für die venezolanischen Ölexporte federführend.