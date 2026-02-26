    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Nach US-Genehmigung

    Venezuela-Öl für Kuba: Rettung oder politische Taktik?

    Kuba am Rande des Kollaps: Die US-Öl-Lizenz könnte die Krise lösen – doch Trump fordert Marktpreise.

    Das US-Finanzministerium wird Unternehmen, die Lizenzen für den Weiterverkauf von venezolanischem Öl nach Kuba beantragen, die Genehmigung erteilen, wie es am Mittwoch erklärte. Der Schritt könnte dazu beitragen, die akute Treibstoffknappheit auf der Insel zu lindern, wie Reuters berichtet. Seit Washingtons Kontrolle über Venezuelas Ölexporte, sind die Lieferungen des südamerikanischen Landes nach Kuba eingestellt. Dies führte zu einer Verschärfung der Energiekrise auf Kuba.

    Für das kommunistisch regierte Land war Venezuela 25 Jahre lang der wichtigste Rohöl- und Treibstofflieferant. Ein auf dem Tausch von Produkten und Dienstleistungen beruhendes bilaterales Abkommen galt hierbei als Grundlage. Mittlerweile sind die Handelshäuser Vitol und Trafigura für die venezolanischen Ölexporte federführend. 

    Zu der Krise in Kuba sagte US-Außenminister Marco Rubio am Mittwoch: "Was das kubanische Volk wissen sollte, ist Folgendes: Wenn es Hunger leidet, liegt es nicht daran, dass wir nicht bereit sind, ihm zu helfen. Wir sind bereit. Es liegt daran, dass das Regime, die Kommunistische Partei, uns daran hindert, ihm zu helfen." 

    US-Präsident Donald Trump erklärte, Venezuelas Verbündete, die im Rahmen von Tauschgeschäften, Schuldenrückzahlungen und anderen Abkommen Öl aus Venezuela bezogen, müssten nun faire Marktpreise für die Lieferungen zahlen. Zu diesen Verbündeten gehören China und Kuba. Es ist unklar, ob sich Kuba Ölkäufe ohne günstige Konditionen leisten kann. 

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Paul Späthling
