    Puma rutscht tief in die Verlustzone - Keine Dividende mehr

    Für Sie zusammengefasst
    • Puma 2025: Verlust 643,6 Mio€, Dividende gestr
    • Umsatz -13,1% auf 7,3 Mrd€, 2026 sinkt weiter.
    • Konzernumbau: Filialen zu Abbau Ebit -50/-150M
    Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photograph - picture alliance

    HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der kriselnde Sportartikelhersteller Puma ist im vergangenen Jahr tief in die Verlustzone gerutscht. Im fortgeführten Geschäft stand 2025 unter dem Strich ein Fehlbetrag von 643,6 Millionen Euro, nach einem Gewinn von 280,7 Millionen Euro im Vorjahr, wie das Unternehmen am Donnerstag in Herzogenaurach mitteilte. Dabei belasteten Kosten für das laufende Restrukturierungsprogramm sowie Abschreibungen, die überwiegend im vierten Quartal verbucht wurden. Puma strich im Zuge dessen die Dividende für die Aktionäre. Für die Aktien zeichneten sich vorbörsliche Verluste von gut zwei Prozent ab.

    Der Umsatz von Puma brach im vergangenen Jahr um 13,1 Prozent auf knapp 7,3 Milliarden Euro ein. Währungsbereinigt lag das Minus bei 8,1 Prozent. Für das neue Geschäftsjahr geht Puma von einem weiteren Rückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich aus, erst 2027 soll das Unternehmen wieder zu Wachstum zurückkehren.

    Aktionäre müssen sich dabei auf weitere Verluste einstellen: Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sieht Puma bei minus 50 bis minus 150 Millionen Euro, da weitere Kosten für die Neuausrichtung auflaufen werden. 2025 summierte sich der Fehlbetrag auf rund 357 Millionen Euro.

    Der neue Chef Arthur Hoeld hatte im dritten Quartal einen Konzernumbau angestoßen, der die Konzentration auf Kernsportarten, weniger Produkte und der Ausbau des Direktgeschäfts mit den Konsumenten. Dazu sollen Lagerbestände abgebaut, unrentable Läden geschlossen und Stellen gestrichen werden./nas/mis

    PUMA

    +7,03 %
    +3,46 %
    +29,72 %
    +50,05 %
    -19,83 %
    -60,36 %
    -72,52 %
    +22,72 %
    +1.604,93 %
    ISIN:DE0006969603WKN:696960

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,70 % und einem Kurs von 22,01 auf Tradegate (26. Februar 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +3,46 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +29,72 %.

    Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,56 Mrd..

    PUMA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der PUMA Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von -33,91 %/+65,22 % bedeutet.




