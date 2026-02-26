RBC stuft Scout24 auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Scout24 mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Outperform" belassen. Der Internetportal-Betreiber habe das "übliche beruhigende Update" abgegeben, schrieb Wassachon Udomsilpa am Donnerstag nach Zahlen. Der Ausblick entspreche den Erwartungen./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 01:46 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 01:46 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 69,40EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 08:41 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Wassachon Udomsilpa

Analysiertes Unternehmen: Scout24

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 130

Kursziel alt: 130

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



