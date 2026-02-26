    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsENI AktievorwärtsNachrichten zu ENI
    Eni steigert Öl- und Gasproduktion im Schlussquartal - Gewinn sinkt 2025 leicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Eni trotzt Tiefpreisen, Q4 dank Projekte stark
    • Bereinigtes Ebit -15% auf 12,2 Mrd, Gewinn 2,6
    • Ölpreis +17% seit Jahresw.; Kapitalmarkt 19.03
    ROM (dpa-AFX) - Der italienische Energiekonzern Eni hat zum Jahresende den niedrigen Öl- und Gaspreisen getrotzt. Dank neuer Großprojekte etwa in Angola und Norwegen und entsprechend höherer Produktionsmengen fiel das Schlussquartal besser aus als erwartet. Dies bewahrte das Unternehmen aber nicht vor einem Gewinnrückgang im Gesamtjahr.

    Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) fiel 2025 um 15 Prozent auf 12,2 Milliarden Euro, wie Eni am Donnerstag in Rom mitteilte. Unter dem Strich sank der auf die Aktionäre entfallende Gewinn aber nur leicht auf 2,6 Milliarden Euro, unter anderem dank höherer Gewinne aus Finanzbeteiligungen, sowie geringerer Steuerzahlungen.

    Die Berichtssaison der europäischen Öl- und Gaskonzerne neigt sich in diesen Tagen dem Ende entgegen, wobei mehrere Unternehmen enttäuschende Quartalsberichte vorgelegt haben. Vor allem Ende vergangenen Jahres hatten die Unternehmen wegen des weltweiten Überangebots mit niedrigeren Rohölpreisen zu kämpfen.

    Seit dem Jahreswechsel haben jedoch die Befürchtungen einer Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran die Sorge vor einer drohenden Überversorgung ausgeglichen. Der Ölpreis hat sich seit dem Jahreswechsel um etwa 17 Prozent erholt.

    Am 19. März will Eni den Investoren auf einem Kapitalmarkttag seine Strategie für die kommenden Jahre vorstellen, ebenso wie die finanziellen und operativen Erwartungen für 2026./lew/mis/zb

    ISIN:IT0003132476WKN:897791

     

    Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,51 % und einem Kurs von 19,00 auf Tradegate (26. Februar 2026, 08:46 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ENI Aktie um +3,25 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,50 %.

    Die Marktkapitalisierung von ENI bezifferte sich zuletzt auf 60,07 Mrd..

    ENI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,6000 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,444EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -26,66 %/+4,77 % bedeutet.




    dpa-AFX
