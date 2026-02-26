RBC stuft Allianz SE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Allianz nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 405 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die wichtigen Kennziffern des Versicherers seien etwas enttäuschend gewesen, schrieb Ben Cohen in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Segmente Schaden & Unfall und Leben & Gesundheit hätten etwas schwächer abgeschnitten als angenommen. Positiv wertet der Experte die Solvabilitätsquote und die aufgestockten Aktienrückkäufe./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 01:48 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 01:48 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,71 % und einem Kurs von 379,3EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 08:55 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 405,00 € , was eine Steigerung von +7,34% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer