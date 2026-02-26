    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUzin Utz AktievorwärtsNachrichten zu Uzin Utz
    Uzin Utz: Vorläufige Zahlen für 2025 – Das steckt hinter den Zahlen

    Trotz Gegenwind an den Märkten meldet Uzin Utz SE 2025 Rekordumsätze, muss jedoch beim Ergebnis und Cashflow Abstriche hinnehmen.

    • Uzin Utz SE erzielte im Geschäftsjahr 2025 Rekordumsatzerlöse von über 500 Mio. Euro, konkret 505,1 Mio. Euro, was einem Anstieg von 6,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
    • Das vorläufige Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag bei 40,4 Mio. Euro, leicht unter dem Vorjahreswert von 42,8 Mio. Euro, mit einer EBIT-Marge von 8,0 %.
    • Der operative Cashflow wird voraussichtlich deutlich unter dem Vorjahr liegen, hauptsächlich aufgrund gestiegener Vorräte und Forderungen.
    • Die Entwicklung der Baubranche in den relevanten Märkten stabilisierte sich 2025, während Deutschland, USA und Frankreich negative Wachstumsraten verzeichneten.
    • Die Inflation in den G20-Staaten ging zurück, während Zinssenkungen der EZB und ein Investitionspaket der Bundesregierung die Konjunktur stützten.
    • Negative Währungskurseffekte beim US-Dollar und die US-Zollpolitik wirkten sich ergebnismindernd auf den Konzern aus.

    Der Kurs von Uzin Utz lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 81,25EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,93 % im Plus.
    6 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 80,00EUR das entspricht einem Minus von -1,54 % seit der Veröffentlichung.


    ISIN:DE0007551509WKN:755150





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken.
