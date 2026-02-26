    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPUMA AktievorwärtsNachrichten zu PUMA

    Riskanter Umbau

    PUMA wagt den Neustart – doch die Zahlen schocken

    PUMA schließt 2025 mit deutlichem Umsatzrückgang und operativem Verlust ab. Der Konzern setzt auf Markenstärkung und plant 2026 als Übergangsjahr.

    Der Sportartikelhersteller PUMA hat 2025 als Jahr des Umbruchs abgeschlossen und bereitet Investoren auf ein weiteres schwieriges Jahr vor. Der Konzernumsatz sank währungsbereinigt um 8,1 Prozent auf 7,2962 Milliarden Euro. Nominal lag das Minus bei 13,1 Prozent.

    Die Bruttomarge fiel um 260 Basispunkte auf 45,0 Prozent. PUMA begründet dies mit verstärkten Rabattaktionen im Großhandel, zusätzlichen Lagerwertberichtigungen im Zuge der Vertriebsbereinigung sowie Währungseffekten.

    Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern rutschte auf ein Minus von 165,6 Millionen Euro. Einschließlich Einmaleffekten in Höhe von 191,6 Millionen Euro belief sich das ausgewiesene operative Ergebnis auf minus 357,2 Millionen Euro.

    Die Aktie geriet am Donnerstagmorgen auf der Handelsplattform Tradegate unter Druck und verlor 2,74 Prozent auf 22 Euro. (Stand 08:55 Uhr).

    Strategische Neuausrichtung belastet Ergebnis

    Vorstandschef Arthur Hoeld verteidigt den Kurs: "2025 war für uns ein Jahr des Neuanfangs. Wir wollen PUMA als eine der drei weltweit führenden Sportmarken etablieren, wieder ein über dem Branchendurchschnitt liegendes Wachstum erzielen und mittelfristig gesunde Gewinne erwirtschaften."

    Weiter betonte er die Abkehr von zu starker Kommerzialisierung: "Es ist entscheidend, die Marke PUMA weniger kommerziell zu gestalten und sicherzustellen, dass wir unsere Kunden wieder mit attraktiven Produkten, überzeugendem Storytelling und Vertrieb über die richtigen Kanäle begeistern.."

    PUMA reduzierte gezielt Rabattaktionen in eigenen Kanälen und kappte Geschäftsbeziehungen zu Großhandelspartnern, die nach Konzernangaben der Markenwahrnehmung schadeten. "Wir haben den Großteil unseres Vertriebs bereinigt, indem wir die Werbeaktionen in unseren eigenen Kanälen reduziert und unsere Präsenz in den Großhandelskanälen, die der Attraktivität unserer Marke schaden, eingeschränkt haben", so Hoeld.

    Parallel passte das Unternehmen interne Strukturen an, optimierte Prozesse und senkte Kosten. "Wir haben auch operative Ineffizienzen behoben und unsere Kostenbasis weiter optimiert", erklärte der Vorstandschef.

    Lageraufbau und frische Finanzierung

    Die Lagerbestände stiegen um 2,3 Prozent auf 2,06 Milliarden Euro. Das Management sieht die Bereinigung leicht vor Plan und erwartet bis Ende 2026 eine Normalisierung.

    Zugleich sicherte sich PUMA zusätzliche Finanzierungsspielräume. Zum Jahresende verfügte der Konzern über nicht genutzte Kreditlinien von 1,2022 Milliarden Euro.

    2026 bleibt ein Übergangsjahr

    Für 2026 stellt PUMA einen währungsbereinigten Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Das operative Ergebnis soll zwischen minus 50 Millionen Euro und minus 150 Millionen Euro liegen. Die Investitionen will das Unternehmen bei rund 200 Millionen Euro halten. Hoeld zeigt sich dennoch überzeugt:

    "Wir sind zuversichtlich, dass wir durch die Umsetzung der erfolgreichen Prinzipien einer globalen Sportmarke das erhebliche Potenzial von PUMA ausschöpfen werden."

    Der Weg zurück zu profitablem Wachstum dürfte jedoch länger dauern als erhofft. Investoren müssen sich auf ein weiteres Jahr im Zeichen der Transformation einstellen.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,55 % und einem Kurs von 23,65EUR auf Tradegate (26. Februar 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.

    Saskia Reh
